Пенсионные деньги можно будет отдать инвесткомпаниям. Но их сохранность никто не гарантирует

С января 2021 в Казахстане должен начать действовать механизм, разрешающий гражданам изымать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья либо оплаты лечения.



Соответствующие законодательные нормы прописаны в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста». В настоящее время законопроект находится на рассмотрении мажилиса и, как ожидается, 4 ноября уже будет рассмотрен на пленарном заседании.



Кто сможет получить деньги



Законопроект предусматривает, что воспользоваться частью своих пенсионных накоплений можно будет с тремя целями: улучшение жилищных условий, оплата лечения, передача в управление частным финансовым компаниям.



Воспользоваться этими нормами смогут граждане, у которых имеются накопления сверх пороговых сумм. Законопроект определяет порог минимальной достаточности пенсионных накоплений так: «минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, рассчитанный с учетом возраста вкладчика (получателя), прогнозного периода участия вкладчика (получателя) в пенсионной системе посредством уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячных пенсионных выплат, не ниже размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете».



Соответственно, на возможность использовать часть накоплений на три цели граждане смогут рассчитывать в случае, если «сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений» и «размер пенсионных выплат в совокупности обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемого в порядке, установленном правительством».



- Давайте на таком примере: вкладчику 42 года, на его индивидуальном пенсионном счете уже накоплено 15 млн тенге. Минимальная достаточность накоплений при достижении 42 лет должна составить порядка 3,6 млн тенге. То есть 11,4 млн тенге вкладчик может забрать и направить на одну из трех названных целей, - объяснил директор департамента социального страхования и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Виктория Шегай.



В законопроекте есть оговорка, уже вызвавшая резонанс в обществе, - о том, что размер единовременной выплаты не может превышать 50% от суммы пенсионных накоплений.



- Это касается состоявшихся пенсионеров, то есть это пенсионеры, достигшие пенсионного возраста. Они могут также воспользоваться оставшимися накоплениями либо для улучшения жилищных условий, оплатить лечение, передать в управление частным компаниям. Также есть граждане, которые уже купили пенсионный аннуитет, и у них остались средства на индивидуальном пенсионном счете. Этими средствами они могут воспользоваться на указанные три цели, - объясняет специалист Минтруда.



Сроки рассмотрения заявлений граждан, список необходимых документов будут прописаны в соответствующих правилах, а принимать решение будут специально созданные комиссии. Уполномоченным органом по жилищным вопросам определено Министерство индустрии и инфраструктурного развития, по лечению - Министерство здравоохранения.



Как можно будет купить жилье



Законопроектом определено, что потратить часть накоплений (при соблюдении требований по порогу достаточности) можно на улучшение жилищных условий. То есть можно купить квартиру, либо земельный участок для строительства собственного дома, либо направить средства на погашение ипотечного займа или его рефинансирования, а также на модернизацию жилья (то есть ремонт). Интересный нюанс есть при направлении денег на модернизацию - просто на ремонт квартиры взять деньги не получится. В данном случае предполагается, что ремонт будет идти в совокупности с покупкой жилья: когда люди смогут приобрести не только квартиру, но и ремонт «под ключ» (такую услугу предлагает ряд строительных компаний).



Важная деталь - приобрести жилье можно будет как для себя лично, так и для членов своей семьи. Факт уже зарегистрированных прав на недвижимость значения не имеет. Но есть важная оговорка - в течение пяти лет с момента покупки гражданин не сможет его продать либо передать другим способом в собственность другому человеку.



Как можно будет лечиться



Направление денег на лечение предполагает возможность забрать часть накоплений как на собственное лечение, так и для близких родственников. Ограничения по территориальности законопроект не предусматривает. То есть можно будет оплатить лечение либо внутри страны, либо за рубежом.



- Есть ограничения по перечню видов заболеваний и видов медицинской помощи. Почему? В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи есть определенный перечень заболеваний, лечение которых оказывается совершенно бесплатно. Обязательное медицинское страхование также покрывает часть лечения. При этом есть перечень заболеваний, по которым на сегодня в Казахстане лечение либо не оказывается, либо оказывается, но не по тем технологиям, которые человек желает получить. Например, в Казахстане не оказывается такая медицинская технологическая помощь, как радиохирургический метод лечения заболеваний центральной нервной системы с применением аппарата «гамма-нож». Когда формируется перечень этих заболеваний, профильное министерство исходит не из того, оказывается ли помощь только в Казахстане либо за рубежом, а исходит из того, что можно сделать, чтобы человек эту помощь получил, - пояснил Виктория Шегай.



Как передать деньги в частное управление



Передача части накоплений в частные инвестиционные компании будет осуществляться только по личному желанию самого вкладчика. Перевести деньги можно будет на основании заявления самого вкладчика. Но здесь есть один важный и принципиальный момент - абсолютно все риски в данном случае ложатся на него же.



Напомним, что сегодня государство гарантирует сохранность пенсионных отчислений граждан, причем с учетом инфляции. Однако эта гарантия не будет распространяться на те деньги, которые вкладчик решил передать в частный инвестфонд. Действие госгарантий останется только на вклады, оставшиеся в Едином накопительном пенсионном фонде.



- Это логичный ход. Потому что вы выбираете частную финансовую компанию, вы ответственно подходите к управлению своими финансами и, естественно, что у вас есть финансовые риски. Если завтра будет какой-то убыток в рамках инвестиционной деятельности, вы должны в полной мере осознавать, что это ваш выбор, который вы реализовали, - объясняет глава департамента Минтруда.



Для управляющих компаний будут установлены соответствующие требования, в том числе по достаточности уставного капитала. Разработкой этих требований занимается Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. При этом законопроект предусматривает, что если частная компания по результатам инвестирования не получила инвестиционный доход либо и вовсе убыток, она обязана за счет своих средств покрыть эти убытки вкладчикам.



Все эти нормы пока только проект закона. Депутаты парламента в период обсуждения могут внести в него свои изменения.