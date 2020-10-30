На западе Турции произошло мощное землетрясение

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BREAKING - TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA— Disclose.tv (@disclosetv) October 30, 2020
BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp— Disclose.tv (@disclosetv) October 30, 2020
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