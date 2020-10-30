Казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции - МИД

Посольство опубликовало номера телефонов для казахстанцев.



По предварительным данным, казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Как уточнил на своей странице в Facebook посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, мощное землетрясение произошло приблизительно в 14:51 по местному времени в Эгейсуком море.



"В районе Сеферихисар провинции Измир в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6.6 (по некоторым источникам, 6.8 или 7 баллов). Землетрясение ощущалось в провинциях Турции, расположенных на побережье Эгейского и Мраморного морей. Посольство РК поддерживает связь с соответствующими турецкими государственными органами и учреждениями, выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших гражданах Казахстана пока нет", - написал он.



Посол также оставил номера телефонов для тех, кому требуется помощь в Измире.



"В случае, если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в посольство +903124919100 или непосредственно ко мне", - сказано в сообщении.



Он также опубликовал номер телефонов других сотрудников посольства:



А. Амандыков +905384409677



А. Сыдыков +905367772827



Л. Болатова +905396903114



Почетный консул РК в Измире Фатих Карадениз +905323833135



Азра Ахмедьянова +905347023135



По последним данным число раненных при землетрясении достигло 257. Погибли 6 человек.