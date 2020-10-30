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Казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции - МИД

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 21:48
Казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции - МИД
Фото из открытых источников
Посольство опубликовало номера телефонов для казахстанцев.

По предварительным данным, казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как уточнил на своей странице в Facebook посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, мощное землетрясение произошло приблизительно в 14:51 по местному времени в Эгейсуком море.

"В районе Сеферихисар провинции Измир в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6.6 (по некоторым источникам, 6.8 или 7 баллов). Землетрясение ощущалось в провинциях Турции, расположенных на побережье Эгейского и Мраморного морей. Посольство РК поддерживает связь с соответствующими турецкими государственными органами и учреждениями, выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших гражданах Казахстана пока нет", - написал он.

Посол также оставил номера телефонов для тех, кому требуется помощь в Измире.

"В случае, если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в посольство +903124919100 или непосредственно ко мне", - сказано в сообщении.

Он также опубликовал номер телефонов других сотрудников посольства:

А. Амандыков +905384409677

А. Сыдыков +905367772827

Л. Болатова +905396903114

Почетный консул РК в Измире Фатих Карадениз +905323833135

Азра Ахмедьянова +905347023135

По последним данным число раненных при землетрясении достигло 257. Погибли 6 человек.


Источник: today.kz
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