Казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции - МИД

Посольство опубликовало номера телефонов для казахстанцев.
По предварительным данным, казахстанцев нет среди пострадавших при землетрясении в Турции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как уточнил на своей странице в Facebook посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, мощное землетрясение произошло приблизительно в 14:51 по местному времени в Эгейсуком море.
"В районе Сеферихисар провинции Измир в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6.6 (по некоторым источникам, 6.8 или 7 баллов). Землетрясение ощущалось в провинциях Турции, расположенных на побережье Эгейского и Мраморного морей. Посольство РК поддерживает связь с соответствующими турецкими государственными органами и учреждениями, выясняет обстоятельства. Информации о пострадавших гражданах Казахстана пока нет", - написал он.
Посол также оставил номера телефонов для тех, кому требуется помощь в Измире.
"В случае, если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в посольство +903124919100 или непосредственно ко мне", - сказано в сообщении.
Он также опубликовал номер телефонов других сотрудников посольства:
А. Амандыков +905384409677
А. Сыдыков +905367772827
Л. Болатова +905396903114
Почетный консул РК в Измире Фатих Карадениз +905323833135
Азра Ахмедьянова +905347023135
По последним данным число раненных при землетрясении достигло 257. Погибли 6 человек.
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