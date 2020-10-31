500 клиентов популярного ночного клуба заперлись от полицейских в Нур-Султане

В Нур-Султане продолжаются проверки по соблюдению в увеселительных заведениях карантинного режима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции.
По данным пресс-службы, во время рейда мобильная группа в 23.40 ночи посетила ночной клуб ВНВ (БХБ). В момент визита полицейских в заведении находились около 500 посетителей.
"При этом клиенты и персонал закрылись внутри, надеясь остаться незамеченными. В клубе, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей, никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции", - сообщили в ведомстве.
Другое нарушение было выявлено в 22.10 вечера в ночном клубе ZIMA, расположенного по Коргалжинскому шоссе. В этом заведении находились 80 посетителей.
Также при проверке ресторанов ZOLOTO и Korean hоusе, а также клуба ICON выявлены факты нарушения карантина.
"Все эти элитные заведения явно нарушали ограничительные и карантинные меры, а также санитарно-профилактические мероприятия с установленным графиком работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00 часов. Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен санврачам для принятия решения", - добавили в департаменте.
Отмечается, что за сутки мобильной группой проверено 313 объектов предпринимательства, выявлено 46 нарушений карантинного режима.
"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования Постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - подытожили в пресс-службе ведомства.
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