Названо количество заразившихся коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (данные на 1 ноября) в Казахстане зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



29 и 30 октября были выявлены 392 и 461 случай заражения, соответственно, 31 октября - 465 случаев.



Всего в стране подтверждено 112 860 случаев, из них:



в городе Алматы - 14 777 (+21),



в городе Нур-Султане - 14 625 (+28),



в Атырауской области - 11 302 (+3),



в Карагандинской области - 10 590 (+16),



в ВКО - 10 295 (+245),



в ЗКО - 7037 (+13),



в городе Шымкенте - 5240 (+0),



в Алматинской области - 5158 (+2),



в СКО - 4503 (+35),



в Павлодарской области - 4301 (+30),



в Жамбылской области - 4191 (+3),



в Акмолинской области - 3777 (+27),



в Костанайской области - 3654 (+13),



в Туркестанской области - 3418 (+0),



в Мангистауской области - 3405 (+2),



в Актюбинской области - 3325 (+4),



в Кызылординской области - 3262 (+0).



Также за минувшие сутки в Казахстане еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.



в Нур-Султане - 46

в Алматы - 6

в Акмолинской области - 7

в ВКО - 7

в Карагандинской области - 21

в Кызылординской области - 3

в Павлодарской области - 24



Итого выздоровевших в Казахстане - 106 514.