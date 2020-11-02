В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 2 ноя - Sputnik. В России автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Такая мера вступила в силу со 2 ноября, передает РИА Новости.



До 31 марта допускается оформление паспортов автомашин по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, не учитывающее новые формы ПТС и его электронной формы (с иным перечнем сведений об автомобиле).



Таким образом, Казахстан до 31 марта должен через национальных операторов предоставлять в систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в России, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.