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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС

Просмотров:1017 Опубликовано: Сегодня, 08:14
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 2 ноя - Sputnik. В России автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Такая мера вступила в силу со 2 ноября, передает РИА Новости.

До 31 марта допускается оформление паспортов автомашин по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, не учитывающее новые формы ПТС и его электронной формы (с иным перечнем сведений об автомобиле).

Таким образом, Казахстан до 31 марта должен через национальных операторов предоставлять в систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в России, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.


Источник: sputniknews.kz
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