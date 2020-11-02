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Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
Фото: @doctor_komarovskiy / Instagram
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в другой лаборатории они получают противоположный результат.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — заметил врач. Он связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Ранее доктор Комаровский назвал простой способ диагностирования заражения коронавирусом. Он указал, что при COVID-19 насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Причина, по его словам, кроется в том, что вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха. Врач предложил определять наличие коронавируса у людей следующим образом: потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет. «Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет — отправляем домой», — добавил Комаровский.


Источник: lenta.ru
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