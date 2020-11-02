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На НПЗ в Атырау произошел сбой в системе биоочистки: биошлам проскочил в очищенные стоки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:53
На НПЗ в Атырау произошел сбой в системе биоочистки: биошлам проскочил в очищенные стоки
© Photo : пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода
НУР-СУЛТАН, 2 ноя — Sputnik. Cбой в режиме работы биологических очистных сооружений произошел на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). Паблики в соцсетях распространяют такое видео:

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Мені әнәу күні сотқа берем деген АМӨЗ ҚР Президентінің телерадиокешенін де заң алдында жауапқа тартпақшы деген сыбыс естігем, "Ауасы ластанған Атырау" деген деректі фильмі үшін. Менің АМӨЗ-ден ала алмай жүрген өшім жоқ! Тек халықтың қамы ғой. Не масқара мынау? #прикол #жесть #стройка #tengizchevroil #Atyrau #тшо #тенгизшевройл #нефтьигаз #oil #tco #ktk #denholmzholdas #oilnews #ccep #ktr #sichim #gate #cocr #karat #chimimontazh #umirzakservice #fssa #ess #естьработа

Публикация от Isker Adam (@iskeradam)




Специальная комиссия будет расследовать ситуацию, сообщает отдел по связям с общественностью АНПЗ.

"Первого ноября произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно-очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима и создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации", - говорится в сообщении ТОО "АНПЗ".

Завод в 2019 году начал проектные работы по реконструкции очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод.

Сейчас ведется подготовка площадей и закупка оборудования. Завершение проекта планируется в 2022 году, уточнили в АНПЗ.

АНПЗ - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" является частью АО "Национальная компания "КазМунайГаз". В октябре 2020 года в социальных сетях появился ролик, на котором были видны клубы дыма с нефтеперерабатывающего завода в Атырау. Сообщалось, что сотрудники департамента экологии вместе с прокуратурой проведут внеплановую проверку на заводе.


Источник: sputniknews.kz
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