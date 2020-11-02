На НПЗ в Атырау произошел сбой в системе биоочистки: биошлам проскочил в очищенные стоки

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Мені әнәу күні сотқа берем деген АМӨЗ ҚР Президентінің телерадиокешенін де заң алдында жауапқа тартпақшы деген сыбыс естігем, "Ауасы ластанған Атырау" деген деректі фильмі үшін. Менің АМӨЗ-ден ала алмай жүрген өшім жоқ! Тек халықтың қамы ғой. Не масқара мынау? #прикол #жесть #стройка #tengizchevroil #Atyrau #тшо #тенгизшевройл #нефтьигаз #oil #tco #ktk #denholmzholdas #oilnews #ccep #ktr #sichim #gate #cocr #karat #chimimontazh #umirzakservice #fssa #ess #естьработа
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