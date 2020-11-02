На НПЗ в Атырау произошел сбой в системе биоочистки: биошлам проскочил в очищенные стоки

НУР-СУЛТАН, 2 ноя — Sputnik. Cбой в режиме работы биологических очистных сооружений произошел на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). Паблики в соцсетях распространяют такое видео:Специальная комиссия будет расследовать ситуацию, сообщает отдел по связям с общественностью АНПЗ."Первого ноября произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно-очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима и создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации", - говорится в сообщении ТОО "АНПЗ".Завод в 2019 году начал проектные работы по реконструкции очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод.Сейчас ведется подготовка площадей и закупка оборудования. Завершение проекта планируется в 2022 году, уточнили в АНПЗ.АНПЗ - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" является частью АО "Национальная компания "КазМунайГаз". В октябре 2020 года в социальных сетях появился ролик, на котором были видны клубы дыма с нефтеперерабатывающего завода в Атырау. Сообщалось, что сотрудники департамента экологии вместе с прокуратурой проведут внеплановую проверку на заводе.