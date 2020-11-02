Драку с патрулем Нацгвардии сняли на видео в Павлодаре

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ППСники жестко скрутили двух парней. Все началось из-за маски, которой не оказалось у молодых людей. Слово за слово и понеслось. Полное видео на 9 минут в телеграм. Ссылка в сторис. Видео: типавло