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Драку с патрулем Нацгвардии сняли на видео в Павлодаре

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Драку с патрулем Нацгвардии сняли на видео в Павлодаре
Кадры из видео
Конфликт с военнослужащими сняли на видео в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видеозапись с места инцидента появилась в Instagram. Действия происходят рядом с центральной городской мечетью. На кадрах запечатлено, как двое молодых людей в присутствии троих патрульных спорят с прохожими. После парни пытаются убежать, но военнослужащие, используя дубинки, валят обоих на землю. По словам одного из очевидцев, конфликт начался из-за того, что парни были без масок.






Внимание! Присутствует ненормативная лексика!



В полиции рассказали подробности инцидента.

"1 ноября в 19.25, находясь возле кафе, двое мужчин 26 и 37 лет из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения военнослужащему воинской части 5512, который находился на службе", - сообщил первый заместитель начальника ДП региона Жаскайрат Каиров.

По словам полицейского, мужчины вели себя агрессивно, при этом выражались в адрес патруля нецензурной бранью.

"Военнослужащие попросили данных лиц прекратить нарушения общественного порядка и пройти в участковый пункт полиции, но они отказались, оказав сопротивление, в ходе которого нанесли телесные повреждения в виде рваной раны глаза одному из военнослужащих", - добавил Каиров. Также в полиции отметили, что в отношении мужчин применялись спецсредства.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 293, части 2 УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал Каиров. В настоящий момент задержанные водворены в изолятор временного содержания.

По данным полиции, 26-летний павлодарец ранее судим за хулиганство. В момент происшествия мужчины находились в нетрезвом состоянии.


Источник: Tengrinews.kz
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