В Караганде в парке "обезглавили велосипедиста"

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Минувшей ночью в центральном парке культуры и отдыха в Караганде хулиганы разбили фигуры, установленные для красоты. Фигуре велосипедиста, который символизирует здоровый образ жизни, сломали железные прутья, которые держат голову. Опрокинули фигуры животных. А брусчатку сломали и куски выбросили в озеро. Зачем ломать красоту? Это разве весело? Снова шалости хулиганов будут устранять за счёт налогоплательщиков. Если вы, хулиганы, это читаете, задумайтесь над своим образом жизни. @patriotkaragandy
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