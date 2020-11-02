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В Караганде в парке "обезглавили велосипедиста"

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 13:39
В Караганде в парке "обезглавили велосипедиста"
Кадр из видео
Полиция Караганды ищет хулиганов, разбивших фигуры, установленные в парке, передает zakon.kz.

Минувшей ночью в центральном парке культуры и отдыха в Караганде хулиганы разбили фигуры, установленные для красоты. Фигуре велосипедиста, который символизирует здоровый образ жизни, сломали железные прутья, которые держат голову. Опрокинули фигуры животных. А брусчатку сломали и куски выбросили в озеро. Зачем ломать красоту? Это разве весело? Снова шалости хулиганов будут устранять за счет налогоплательщиков. Если вы, хулиганы, это читаете, задумайтесь над своим образом жизни, - указано в подписи к видео, размещенном в паблике patriotkaragandy.

В полиции региона по данному факту сообщили, что инцидент зарегистрирован.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц, - сказано в сообщении.

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Минувшей ночью в центральном парке культуры и отдыха в Караганде хулиганы разбили фигуры, установленные для красоты. Фигуре велосипедиста, который символизирует здоровый образ жизни, сломали железные прутья, которые держат голову. Опрокинули фигуры животных. А брусчатку сломали и куски выбросили в озеро. Зачем ломать красоту? Это разве весело? Снова шалости хулиганов будут устранять за счёт налогоплательщиков. Если вы, хулиганы, это читаете, задумайтесь над своим образом жизни. @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy)




Источник: zakon.kz
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