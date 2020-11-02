3-летнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения в Измире

Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю девочку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.



Отмечается, что девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные трехлетней Элиф Перинчек назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.



По состоянию на утро 2 ноября число жертв землетрясения в турецком Измире составляет 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.



Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир.



Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Из-за стихии образовалось небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.