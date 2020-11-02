«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Ноября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.64 KZT
  • €1 = 505.02 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

3-летнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения в Измире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
3-летнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения в Измире
REUTERS©
Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю девочку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные трехлетней Элиф Перинчек назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

По состоянию на утро 2 ноября число жертв землетрясения в турецком Измире составляет 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир.

Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Из-за стихии образовалось небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика