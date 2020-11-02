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В казахстанские школы вернут "Букварь"

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 15:56
В казахстанские школы вернут "Букварь"
Фото из открытых источников
С сентября 2021 года в казахстанские школы вернут "Букварь", сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает Tengrinews.kz.

Она отметила, что работа по учебнику "Букварь" проведена (...).

"Также в учебной программе "Букваря" учтен и период букварный, когда непосредственно идет знакомство с буквами, звуками, как располагаются они в ряду в алфавитном, все это учтено. Он будет внедряться в следующем учебном году во всех наших учебных заведениях. Также этот учебник пройдет и апробацию в школах, определенных МОНом. Апробация начнется в январе", - сообщила Каринова на брифинге в СЦК.

Вице-министр отметила, что, как и учебник "Әліппе", "Букварь" будет содержать "реалии современной жизни, в которых Казахстан должен быть представлен как наша родина".

"Вот этот принцип также положен в разработке как учебника "Әліппе", так и в разработке учебников "Букваря". Периоды также обозначены одинаково в двух учебниках, это добукварный период, букварный период и послебукварный период. (...) Если "Әліппе" будет представлен учебниками "Әліппе" в первом полугодии и "Ана тiлi" - во втором полугодии, то (в школах с русским языком обучения - V) в первом полугодии будут изучать "Букварь", во втором полугодии - "Обучение грамоте", - объяснила Каринова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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dom555 (Посетители) Сегодня, 15:58
Имитация бурной деятельности
 
 

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