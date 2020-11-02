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Главу облздрава ЗКО арестовали на два месяца

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Главу облздрава ЗКО арестовали на два месяца
Фото из открытых источников
Руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбека Каюпова арестовали на два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в отношении руководителя ГУ "Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области" и его пособника санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца.

Напомним, о задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября.

Позже в Антикоррупционной службе сообщили, что Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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