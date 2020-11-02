Суд вынес решение по делу главврача и известного трансплантолога

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассмотрел дело о незаконной трансплантации органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Обвиняемыми по делу проходили известный казахстанский трансплантолог Гани Куттымуратов, бывший главврач городской клинической больницы № 1 Шымкента Абылай Донбай и гражданка Кыргызстана Бермет Тайсалова.



"Установлено, что Тайсалова Б.Т. в период 2017-2018 годов, представляя интересы иностранной компании в Казахстане, действовала по предварительному сговору с лицами, находящимися в настоящее время в международном розыске. Она оказывала им пособничество в совершении незаконных сделок в отношении органов живых лиц. При этом использовала подложные документы о родственных связях донора и реципиента, нотариально оформляя безвозмездное согласие, предоставляла их в медицинские учреждения Казахстана, где на основании них проводилась пересадка органов.



Также установлено, что врачи, осуществлявшие трансплантацию, Куттымуратов Г.М. и Донбай А.А., не знали о подложности документов, все операции по пересадке органов были проведены официально, с оформлением надлежащих документов", - говорится в сообщении суда.



Оплата операций производилась через бухгалтерию медицинского учреждения, отметили в суде.



"В связи с чем Куттымуратов и Донбай признаны невиновными в незаконной пересадке органов. В то же время в результате проведенной Куттымуратовым операции по пересадке пациент заразился ВИЧ, то есть ненадлежащим образом выполнил свои обязанности", - пояснил судья.



Куттымуратов приговорен по статье 317, части 5 Уголовного кодекса к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. В суде отметили, что это максимально возможное наказание. Приговор не вступил в законную силу.



Тайсалова осуждена по статье 28, части 5, статье 116, части 2, подпунктам 3, 4, статье 385, части 3 Уголовного кодекса на шесть лет лишения свободы (наказание не может превышать 6 лет 8 месяцев).



Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, стипендиат "Болашака", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории.



Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году.



Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.



В ноябре 2019 года по этому делу также был задержан главный врач шымкентской городской клинической больницы № 1 Абылай Донбай.