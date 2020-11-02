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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

До катастрофы далеко - эксперт о курсе тенге

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 18:35
До катастрофы далеко - эксперт о курсе тенге
Фото из открытых источников
Курс национальной валюты подешевел по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже по отношению к доллару до 434,29 тенге. Такая динамика наблюдается на фоне снижения цены на нефть марки Brent, неопределенности рынков на фоне повторных локдаунов в Европе и предстоящих выборах президента США. Финансовый эксперт Андрей Чеботарев дал свой прогноз по курсу тенге, передает zakon.kz.

По его словам, существуют три основных фактора, которые влияют на тенге каждый день.

Первый - самый важный - нефть. Второй - курс российского рубля. Третий - индекс доллара.

С первым фактором все очень сложно сейчас из-за паники вызванной локдаунами в Западной Европе. Прогнозируется снижение потребления нефти, из-за этого цена на нее падает. Минимально она стоила 35 долларов за баррель, сейчас отскочила до 37, но, к сожалению, это влияет на тенге, - пояснил он.

Свою лепту вносит и слабый рубль. Однако, по словам эксперта, Россия использует политику слабого рубля и назвал причину.

Мы это видим с июня. Наш сосед использует политику слабого рубля, то есть нацвалюта кажется слабее, чем могла бы быть, чтобы сократить дефицит бюджета. Не секрет, что Россия такой же экспортер нефти как и Казахстан, только экспортирует гораздо больше. При слабой валюте экспортеры выигрывают, поэтому с июня рубль ведет себя слабее, - объяснил Андрей Чеботарев.

Еще один фактор, влияющий на тенге, индекс доллара. Этот индекс показывает стоимость доллара относительно других валют.

Он растет на фоне ожидания рынка: что будет после выборов 3 ноября. Доллар является универсальным защитным активом. Он позволяет либо что-то купить, когда будет падение рынков, либо так люди фиксируют свою прибыль или убыток, чтобы выйти в доллар до того, как будут оглашены результаты, - рассказал он.

Все эти факторы, продолжил эксперт, влияют на тенге отрицательно на тенге вкупе с общей неразбериха на рынках в связи с повторными вводами карантина в некоторых странах. Тем не менее, до катастрофы еще далеко.

Говорить о том, что все ужасно, нельзя. Потому что падение нефти значительное, но не катастрофическое, как в марте. Падение рубля по сравнению с маем-июнем очень значительное, но рубль не так напрямую влияет на тенге как многие считают. Индекс доллара вырос, но опять же не до уровней перед коронакризисом, когда индекс составлял 98-99 пунктов. Сейчас он достиг 94 пунктов, а вырос с 92. Да, к сожалению, отрицательное влияние есть, но говорить о том, что оно суперкатастрофическое, пока нельзя, - заключил Чеботарев.

Экономист и общественный деятель Айдар Алибаев отметил, что наиболее важным фактором на курс тенге являются выборы президента США.

Впервые в истории США, на мой взгляд, эти выборы поставили Америку на грань гражданской войны. Мы не знаем конкретно, как завтра выборы будут проходить. Мы не можем предугадать сценарий. Но то, что обе стороны настроены очень решительно, и то, что впервые в истории США задолго до даты проведения выборов обе партии объявили, что они не признают победу своего противника, говорит об исключительности ситуации. Эта ситуация не может не влиять на все сферы. В первую очередь на рынок нефти, - объяснил он.

Кроме этого он высказался об опасности второй волны коронавируса.

Не хочется сглазить, но пока у нас ситуация относительно спокойная. Однако неприятные новости идут из Европы. Вторая волна коронавируса может сильно ударить по нашей экономике, потому что ситуация и так очень тяжелая, - рассказал Алибаев.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 20:26

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:21
Не надо переживать. НАН ведь сказал, девальвация это благо, чем дешевле тенге, тем больше доходы производителей от продажи нефти.
То есть, себе они получат $, так как нефть за $ продается а рабочим заплатят девальвированными фантиками, понимаете, это им выгодно, меньше придется рабочим платить!
НАН сам так говорил, я ни чего не придумываю ))).
 
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  • Multiverse
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:32
Ну-ну...
Сколько раз мы уже это слышали на пороге обвала и обвал (кидалово граждан) благополучно происходил...
 
 

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