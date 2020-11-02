Индийский врач купил у мошенников "лампу Аладдина" за $42 тысячи

Врач из индийского города Мератх в штате Уттар-Прадеш приобрел у двух мошенников волшебную "лампу Аладдина", которая, как они обещали, принесет ему богатство и здоровье. Мужчина выложил за лампу 3,1 миллиона рупий (более 41,5 тысячи долларов), передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.



Пострадавший рассказал, что познакомился с двумя мужчинами, когда начал лечить женщину, которую считал их матерью.



Они начали рассказывать мне о духе, который, как они утверждали, посещал их дом. Они начали промывать мне мозги и попросили меня встретиться с этим духом, - рассказал в полиции индиец.



По его словам, мужчины провели волшебный сеанс, во время которого перед ним появился "Аладдин". Позже оказалось, что в сказочного персонажа переоделся один из злоумышленников.



Врача убедили купить "магическую" лампу, уверяя, что предмет принесет ему "богатство, удачу и здоровье". Первоначально мошенники просили за лампу 15 миллионов индийских рупий (201 тысяча долларов), но позже согласились на первоначальный взнос в размере 3,1 миллиона.



Только спустя время врач понял, что его обманули.



Старший офицер полиции Меерута Амит Рай сообщил СМИ, что те же люди подозреваются в обмане других семей аналогичным образом. "Двое арестованы. Женщина в бегах", - сказал полицейский.