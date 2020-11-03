Может ли холод убить коронавирус, рассказали эксперты

Может ли холод убить коронавирус, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, передает Tengrinews.kz.



"Чем ниже температура, тем дольше вирус будет сохраняться во внешней среде. Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции", - сказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.



С ним согласен и вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, который отметил, что вирусы никогда не гибнут от холода, они хорошо сохраняются и при минуc 196 градусах, это температура жидкого азота, и при минус 20.



А вот на иммунитет людей похолодание может оказать негативное влияние и повлиять на ситуацию с заболеваемостью, подчеркнул Альтштейн.



"Холода повлияют на распространение коронавируса, так как при похолодании люди закрывают окна, меньше проветривают, больше кучкуются вместе, больше в помещениях находятся, чем на улице, соответственно, скученность людей будет больше, проветривания меньше, а вирус передается при тесных контактах в отсутствие проветривания", - подчеркнул Тимаков.