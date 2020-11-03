«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Ноября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.58 KZT
  • €1 = 505.81 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Может ли холод убить коронавирус, рассказали эксперты

Просмотров:592 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Может ли холод убить коронавирус, рассказали эксперты
Иллюстративное фото: elements.envato.com
Может ли холод убить коронавирус, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, передает Tengrinews.kz.

"Чем ниже температура, тем дольше вирус будет сохраняться во внешней среде. Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции", - сказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

С ним согласен и вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, который отметил, что вирусы никогда не гибнут от холода, они хорошо сохраняются и при минуc 196 градусах, это температура жидкого азота, и при минус 20.

А вот на иммунитет людей похолодание может оказать негативное влияние и повлиять на ситуацию с заболеваемостью, подчеркнул Альтштейн.

"Холода повлияют на распространение коронавируса, так как при похолодании люди закрывают окна, меньше проветривают, больше кучкуются вместе, больше в помещениях находятся, чем на улице, соответственно, скученность людей будет больше, проветривания меньше, а вирус передается при тесных контактах в отсутствие проветривания", - подчеркнул Тимаков.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:03
Как показала жизнь, то вирус и при жаре не плохо себя чувствует. Нас то он в июле накрыл.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:38
asnural,
Внимательно читайте вирус при холоде не умирает а сохраняется
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
asnural (Посетители) Сегодня, 10:21
То до этого писали что жара убьет вирус..теперь холод. Завтра еще че то придумают
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика