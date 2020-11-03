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"Постпандемический" город будущего хотят построить в Азии

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 10:21
"Постпандемический" город будущего хотят построить в Азии
Фото: designboom.com
Архитекторы из малазийского бюро O2 Design Atelier задумали построить в Азии "постпандемический" город будущего. В основе их концепции лежит развитие пространства по вертикали, передает Today.kz со ссылкой на Designboom.

По задумке, в городе будут находиться несколько башен, опирающихся на высокие сваи и состоящие из летающих капсул, а все здания соединят между собой сетью мостов. Разработчики планируют поднять их как можно выше, чтобы освободить пространство для роста деревьев и таким образом вернуть природу "в исходное состояние" и восполнить лесные массивы.

"Каждый год на нашей планете исчезают мили леса, что эквивалентно ежеминутной потере территории, равной по площади 48 футбольным полям", - приводят в качестве примера архитекторы.

Что касается инфраструктуры города, то в каждой башне планируют разместить магазины, спортивные комплексы и площадки для мероприятий. Люди будут перемещаться между ними в капсулах, из которых они смогут выйти, когда доберутся до нужного здания и "подключатся" к нему. На нижних ярусах высоток разработчики предусмотрели медицинские центры, где смогут разместить людей в случае пандемии.


Источник: today.kz
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