Задержание Елжана Биртанова подтвердили в Комитете по финмониторингу Минфина

В отношении экс-министра судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере, передает Today.kz.



В отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, сообщила пресс-служба КФМ МФ РК.



Слухи о задержании экс-министра появились несколько дней назад. Но тогда этот факт в Комитете по финансовому мониторингу Минфина не подтвердили, но и не опровергли.



Напомним, Елжан Биртанов освободил должность министра здравоохранения в июне 2020 года, заболев КВИ. В этот же период Президент объявил выговоры акимам и вице-премьеру за недостаточную подготовку к борьбе с коронавирусом.