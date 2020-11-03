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Задержание Елжана Биртанова подтвердили в Комитете по финмониторингу Минфина

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Задержание Елжана Биртанова подтвердили в Комитете по финмониторингу Минфина
Фото из открытых источников
В отношении экс-министра судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере, передает Today.kz.

В отношении Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, сообщила пресс-служба КФМ МФ РК.

Слухи о задержании экс-министра появились несколько дней назад. Но тогда этот факт в Комитете по финансовому мониторингу Минфина не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, Елжан Биртанов освободил должность министра здравоохранения в июне 2020 года, заболев КВИ. В этот же период Президент объявил выговоры акимам и вице-премьеру за недостаточную подготовку к борьбе с коронавирусом.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 13:39
Так там любого министра или акима можно сажать за такое. Просто пока они выполняют то что говорит крыша...их не трогают. Как только становится не нужным...говорят - фас! Смотрю на них...и вижу в любом арестанта
 
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  • montgomery
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 13:01
у папы на всех папочка есть-любого может за яйки притянуть, когда нужно будет. А без компромата наверх никого не пустят. Такая вот мафиозно-клановая система, все в чем-то замазаны... devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Seawolf
  • montgomery
 dom555 (Посетители) Сегодня, 12:08
Нашли мальчика для битья . Если министр проворовался Мамин должен подать в отставку. Мамин выше Бертанова стоит.
 
 

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