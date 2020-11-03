Спортивные мероприятия могут снова приостановить в декабре

Известный спортивный журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале заявил о том, что спортивные соревнования в Казахстане могут снова попасть под запрет с 1 декабря, передает zakon.kz.



Министерство культуры и спорта рекомендовало всем федерациям завершить все продолжающиеся соревнования до 1 декабря. Официально об этом не говорится, но велика вероятность повторного локдауна в стране. Ну или просто ужесточения карантина. Во всяком случае, спортивные мероприятия попадут под запрет, - сообщил инсайдер.



На данный момент в Казахстане продолжается, в частности, чемпионат страны по футболу. Официально календарь пока опубликован до 8 ноября, однако, известно что после паузы, связанной с матчами национальной сборной, нужно будет сыграть еще 4 тура.



КПЛ намерены завершить 30-го ноября, сыграв с 21-го по последний день месяца 4 тура. И несмотря на то, что некоторые клубы просили продлить чемпионат до 2-го декабря, дабы получить больше времени на восстановление игроков, в Лиге дали четко понять: в следующем месяце никто играть не будет. Косвенным подтверждением тому является и переверстывание программной сетки телеканала Qazsport. В ноябре на канал выпадет огромная нагрузка, снимать и показывать надо много чего, и из-за этого последние туры Премьер-лиги будут показаны не в полном объеме. Во всяком случае, на ТВ. Придется смотреть матчи на сайте канала, - заявил Айдын Кожахмет.



Официально данная информация пока не подтверждена и не опровергнута.