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Спортивные мероприятия могут снова приостановить в декабре

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Спортивные мероприятия могут снова приостановить в декабре
Фото из открытых источников
Известный спортивный журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале заявил о том, что спортивные соревнования в Казахстане могут снова попасть под запрет с 1 декабря, передает zakon.kz.

Министерство культуры и спорта рекомендовало всем федерациям завершить все продолжающиеся соревнования до 1 декабря. Официально об этом не говорится, но велика вероятность повторного локдауна в стране. Ну или просто ужесточения карантина. Во всяком случае, спортивные мероприятия попадут под запрет, - сообщил инсайдер.

На данный момент в Казахстане продолжается, в частности, чемпионат страны по футболу. Официально календарь пока опубликован до 8 ноября, однако, известно что после паузы, связанной с матчами национальной сборной, нужно будет сыграть еще 4 тура.

КПЛ намерены завершить 30-го ноября, сыграв с 21-го по последний день месяца 4 тура. И несмотря на то, что некоторые клубы просили продлить чемпионат до 2-го декабря, дабы получить больше времени на восстановление игроков, в Лиге дали четко понять: в следующем месяце никто играть не будет. Косвенным подтверждением тому является и переверстывание программной сетки телеканала Qazsport. В ноябре на канал выпадет огромная нагрузка, снимать и показывать надо много чего, и из-за этого последние туры Премьер-лиги будут показаны не в полном объеме. Во всяком случае, на ТВ. Придется смотреть матчи на сайте канала, - заявил Айдын Кожахмет.

Официально данная информация пока не подтверждена и не опровергнута.


Источник: zakon.kz
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