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СМИ: Семеро человек скончались, поверив в фейки о лечении КВИ отбеливателем

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 13:11
СМИ: Семеро человек скончались, поверив в фейки о лечении КВИ отбеливателем
Фото: stopfake.kz
В Сети распространяются слухи о том, что бытовая химия, содержащая хлорную известь, защищает от заражения COVID-19. Пользователи советуют вдыхать ее пары, пить и даже вкалывать внутривенно. Специалисты ВОЗ предупреждают: такие методы могут привести к серьезным заболеваниям и стать причиной смертельного отравления, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.

Автор этого фейка – самопровозглашенный архиепископ незарегистрированной церкви Марк Гренон из штата Флорида. Вместе с сыновьями он довольно давно «изобрел» средство Miracle Mineral Solution, которое, как заявляли они, способно вылечить любые болезни.

С началом пандемии средство стали продвигать как лекарство от COVID-19. На самом же деле «чудодейственное» средство оказалось лишь разновидностью высокотоксичного отбеливателя, содержащего хлорную известь.

Специалисты ВОЗ опровергают всяческие домыслы о пользе подобных веществ и сообщают, что ингредиенты, входящие в состав бытовой химии, могут являться ядами.

«Их прием внутрь может приводить к стойким расстройствам здоровья и смерти. В некоторых случаях метанол, этанол или хлорную известь добавляют в состав чистящих средств, что позволяет уничтожать вирусы на обрабатываемых поверхностях, тем не менее, принимать эти средства внутрь нельзя. Средство не уничтожит вирус, находящийся в организме, и причинит вред внутренним органам», – сказано на официальном сайте организации.

Предположительно, употребление чистящих средств привело к гибели семи человек в США.

Сейчас Марк Гренон и его сыновья арестованы.

Им предъявлены уголовные обвинения в сговоре против правительства США с целью нарушения федерального закона о продуктах питания, лекарственных препаратах и косметических средствах.


Источник: newtimes.kz
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