В ЗКО уволят акима, устроившего свадьбу сыну

Аким Акжолского сельского округа Татжан Утемисов будет освобожден от должности, сообщает zakon.kz.
3 ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев поинтересовался, подтвердился ли факт пышной свадьбы сына акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района Татжана Утемисова. Руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев сообщил, что с 9 октября по 9 ноября сельский аким находится в очередном отпуске.
По этому поводу была проведена проверка. До 9 ноября Татжан Утемисов находится в отпуске. С 10 ноября он будет освобожден от должности. Вместе с тем за нарушение карантинных ограничений в отношении Татжана Утемисова был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 41 тысяча тенге, - сообщил "Мой ГОРОД" Берик Батаев.
Напомним, в Сети появилось видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района.
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