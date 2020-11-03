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В ЗКО уволят акима, устроившего свадьбу сыну

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:05
В ЗКО уволят акима, устроившего свадьбу сыну
Кадр из видео
Аким Акжолского сельского округа Татжан Утемисов будет освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

3 ноября состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев поинтересовался, подтвердился ли факт пышной свадьбы сына акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района Татжана Утемисова. Руководитель аппарата акима ЗКО Берик Батаев сообщил, что с 9 октября по 9 ноября сельский аким находится в очередном отпуске.

По этому поводу была проведена проверка. До 9 ноября Татжан Утемисов находится в отпуске. С 10 ноября он будет освобожден от должности. Вместе с тем за нарушение карантинных ограничений в отношении Татжана Утемисова был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 41 тысяча тенге, - сообщил "Мой ГОРОД" Берик Батаев.

Напомним, в Сети появилось видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района.


Источник: zakon.kz
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