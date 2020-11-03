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Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия

Просмотров:542 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Компанию «КВН-ВЛ», которая занимается организацией Высшей лиги КВН, планируют закрыть из-за отсутствия прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, рейтинги «Клуба веселых и находчивых» падали еще до пандемии коронавируса, а из-за нее в марте 2020 года показы Высшей лиги по телевидению пришлось временно прервать. Поэтому компания «АМИК», которая владеет фирмой «КВН-ВЛ», приняла решение ликвидировать последнюю.

Авторы Telegram-канала предположили, что в будущем КВН может «переродиться во что-то другое», поскольку у ведущего Александра Маслякова есть права на торговый знак.

В конце октября российский комик Александр Гудков констатировал смерть юмористического телепроекта КВН. Он заявил, что в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Riddik (Посетители) Сегодня, 19:25
КВН умирает, деньги и алчность погубили проект, Масляков и компания зажрались. Печально.
 
 

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