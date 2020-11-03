Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия

Компанию «КВН-ВЛ», которая занимается организацией Высшей лиги КВН, планируют закрыть из-за отсутствия прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, рейтинги «Клуба веселых и находчивых» падали еще до пандемии коронавируса, а из-за нее в марте 2020 года показы Высшей лиги по телевидению пришлось временно прервать. Поэтому компания «АМИК», которая владеет фирмой «КВН-ВЛ», приняла решение ликвидировать последнюю.
Авторы Telegram-канала предположили, что в будущем КВН может «переродиться во что-то другое», поскольку у ведущего Александра Маслякова есть права на торговый знак.
В конце октября российский комик Александр Гудков констатировал смерть юмористического телепроекта КВН. Он заявил, что в настоящее время по телевидению показывают лишь четыре игры «Клуба веселых и находчивых» в год. При этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz