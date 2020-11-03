16-летнего казахстанца застрелили в Польше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.



По данным ведомства, трагедия произошла 2 ноября в польском городе Ополе Любельское. "В результате огнестрельного ранения погиб гражданин Казахстана 2004 года рождения. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.



В настоящее время посольство Казахстана установило связь с родственниками погибшего, ведется работа по отправке его тела в страну.



По данным местных СМИ, казахстанец пошел с друзьями в сад за яблоками, где и прозвучал выстрел. Погибший был студентом школы-интерната в Ключковице-Оседле. Он обучался в рамках международного молодежного обмена.



Подозреваемый в стрельбе пока не найден.