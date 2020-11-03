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Винт катера отрубил голову женщине: сыну известного в ЗКО бизнесмена вынесли приговор

Просмотров:512 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Винт катера отрубил голову женщине: сыну известного в ЗКО бизнесмена вынесли приговор
Фото с сайта uralskweek.kz
В ювенальном суде Западно-Казахстанской области вынесли приговор 17-летнему Артему Крылову, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к одному году ограничения свободы.

Суд проходил в упрощенном режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября находился под стражей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Трагедия с Екатериной Ананьевой произошла вечером 6 июня 2020 года у берега реки Чаган. Во время купания на женщину на большой скорости наехал катер.

5 августа был задержан подозреваемый в наезде - 17-летний Артем Крылов. В моторе катера, который принадлежит семье депутата, обнаружили волосы и кровь погибшей женщины. Суд санкционировал арест подозреваемого. Дело приобрело большой общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что Артем Крылов является сыном депутата маслихата области и известного в регионе предпринимателя Валерия Крылова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:04
Поэтому все в Казахстане так стремятся стать депутатами. Депутатская неприкосновенность, хорошая зарплата, лоббирование интересов за деньги и ещё много всяких бонусов за такую замечательную работу. где многие депутаты просто спят на рабочем месте судя по некоторым фото. Устали бедолаги, всё о народе думают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:52
В этой стране хорошо быть сыном депутата маслихата... можно людей убивать и получить всего лишь год ограничения свободы.
В прекрасной стране мы живем...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • kostya_aktau
  • TU-154
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:01
пипец - один год за убийство
нет слов

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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