Винт катера отрубил голову женщине: сыну известного в ЗКО бизнесмена вынесли приговор

В ювенальном суде Западно-Казахстанской области вынесли приговор 17-летнему Артему Крылову, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к одному году ограничения свободы.
Суд проходил в упрощенном режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября находился под стражей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Трагедия с Екатериной Ананьевой произошла вечером 6 июня 2020 года у берега реки Чаган. Во время купания на женщину на большой скорости наехал катер.
5 августа был задержан подозреваемый в наезде - 17-летний Артем Крылов. В моторе катера, который принадлежит семье депутата, обнаружили волосы и кровь погибшей женщины. Суд санкционировал арест подозреваемого. Дело приобрело большой общественный резонанс.
Ранее сообщалось, что Артем Крылов является сыном депутата маслихата области и известного в регионе предпринимателя Валерия Крылова.
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