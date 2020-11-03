«Наконец-то»: Самые странные и провокационные заявления казахстанских чиновников во время пандемии

В пандемию чиновникам страны пришлось максимально мобилизоваться, но многие оказались к этому, видимо, не готовы. Одни на нервах позволяют себе грубости, другие — то ли от усталости, то ли еще от чего — допускают забавные оговорки, а третьи просто озвучивают новые решения в такой форме, что соцсети потом еще неделю не могут успокоиться. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» собрала самые нашумевшие заявления чиновников за время пандемии, которые заставили казахстанцев злиться, смеяться, удивляться и негодовать.



Пожалуй, коммуникации у общества и чиновников не задались еще с легендарного высказывания Жандарбека Бекшина, когда в стране еще не было ни одного случая заражения.



«По нашему прогнозу, где-то с 11-16-го у нас должен быть, все же наконец-то появится коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя… Как только у нас появится коронавирус, мы сразу введем специальные мероприятия», — сказал тогда санврач.



Неосторожная оговорка госслужащего превратилась в источник шуток и мемов. Некоторые казахстанцы даже обозлились на высказывание Бекшина, решив, что это была отнюдь не оговорка. Кстати, вскоре после этой ситуации Жандарбек Бекшин покинул пост главного санитарного врача страны.



13 апреля объектом недовольства стала главный санврач города Алматы Айзат Молдагасимова. После информации о массовом заражении медиков, она заявила, что они сами не соблюдали меры предосторожности. Вдобавок Молдагасимова сказала, что в городе нет дефицита средств индивидуальной защиты, чем вызвала шквал негативных комментариев и критики.



На следующий день «звездой» соцсетей стал аким Талдыкоргана Галымжан Абдраимов. На видео сняли, как чиновник подходит к местным жителям с вопросом, с какой целью они вышли на улицу. На попытки людей рассказать о своих намерениях, аким спрашивал: «Почему ты врешь?». Некоторые оценили такой подход акима к «непослушным» горожанам, но большинство пользователей Казнета сошлись во мнении, что госслужащий, будучи «слугой народа», не имеет права грубо и невежливо разговаривать с людьми.



В начале июня внимание к себе привлекла главный государственный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева после того, как объяснила, почему опасно проводить митинги в пандемию.



«Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространят по всему городу», — сказала тогда Жанна Пралиева, чем вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.



На день столицы в Нур-Султане в полночь запустили салюты. А позже, чтобы немного смягчить накал страстей, в управлении культуры озвучили мотивы запуска фейерверков в столь невеселое время.



«Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсоры закупили материалы, были определены места. Фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», — рассказали в управлении, чем только еще больше раззадорили людей.



14 июля на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что надо снизить до 10% негативные публикации о коронавирусе в СМИ. Такое заявление тоже всколыхнуло соцсети, заставив понервничать не только читателей, но и самих журналистов.



Позже экс-вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова заверила, что они не планируют фильтровать СМИ, а, наоборот, акцентируют внимание на том, что нужно проводить разъяснительную работу более качественно, чтобы решить накопившиеся проблемы.



В середине июля в соцсетях шумело еще более резонансное высказывание. Пока казахстанцы, в том числе, алматинцы, бегали по городу в поисках лекарств и помогали друг другу, заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев заявил, что дефицита уже нет, а если он и был, то из-за людей, которые скупали лекарства пачками.



«Не стоит из-за этого создавать ажиотаж. К сожалению, в соцсетях до сих пор есть определенные люди, которые хайпуют, честно говоря, из-за этого. Мы не ограничиваем поставку по нашим 10 социально значимым аптекам, всем отпускаем. Мы готовы организовать содействие в поставке в любое время», – подлил масла в огонь Туякбаев, чем разозлил не только обычных людей, но и всех волонтеров, активистов и общественников, занимающихся этими вопросами уже несколько месяцев на тот момент.



В конце июля Минздраву тоже пришлось объясняться — на этот раз из-за запрета на видеосъемку в больницах. Алексей Цой объяснял, что видеосъемку запретили ради защиты самих пациентов и, собственно, врачей. Но казахстанцы, несмотря на развернутые аргументы, не поверили в них и решили, что чиновники от медицины просто не хотят, чтобы реальное положение дел в больницах стало достоянием общественности.



В июле же казахстанцев разозлило и требование Минздрава одевать маски на новорожденных детей. Правда, потом чиновники все же отступили, а многие эксперты возмутились таким предложением.



В августе вниманием соцсетей завладел главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов. Продавцы одного из торговых домов пришли в областную СЭС, чтобы им дали разрешение на работу, а в ответ услышали странные комментарии от санврача.



«Я понимаю, надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Но рядом с нами люди умирают. Я, что, первый год замужем? Что вы проблему строите? Все, давайте, голову не морочьте, мне работать надо», — сказал он. А после спросил у автора ролика: «Чо снимаешь?».



Вежливо, но также непонятно ответил в августе вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов на вопрос, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц.



«Я могу ответить, да, например, 42 500... Вы хотите сказать, что я на 42 500 прожил бы? Но я думаю, что в каждой ситуации заработная плата устанавливается работодателем. Если это специалист высокотребовательный, почему ему работодатель платит 42 500 тенге?» — ответил вице-министр вопросом на вопрос и оставив всех в размышлениях о том, кто такой «высокотребовательный специалист».



Последний раз столь бурную реакцию казахстанцев вызвало высказывание главного санврача Ерлана Киясова. После того, как докторам отменили выплаты по факту заражения коронавирусом, санврач сказал, что «на данный момент необходимость продолжать эти выплаты будет расслаблять непосредственно как самих медработников, так и руководителей медучреждений на неусиление противоэпидемических мероприятий».



«… В целом мы думаем, что эти выплаты на данный момент, они излишни», — заключил Киясов, вызвав недовольство казахстанцев, переживающих за и без того шаткое положение докторов и медицинского персонала.