Более 700 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 13 ноября) зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Напомним, 12 ноября было выявлено 638 заразившихся.



Всего в стране подтверждено 119 833 случая, из них:



в Алматы - 15166(+77),



в Нур-Султане - 15110(+86),



в ВКО - 13272 (+248),



в Атырауской области - 11409(+12),



в Карагандинской области - 10787(+17),



в ЗКО - 7417(+35),



в Алматинской области - 5321(+20),



в Шымкенте - 5287(+5),



в СКО - 4935(+51),



в Павлодарской области - 4934(+49),



в Жамбылской области - 4249(+6),



в Акмолинской области - 4215(+35),



в Костанайской области - 4211(+52),



в Туркестанской области - 3435(+1),



в Мангистауской области - 3415(+1),



в Актюбинской области - 3402(+7),



в Кызылординской области - 3268(+2).



В то же время в Казахстане за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 317 человек:



в Нур-Султане - 48,

в Акмолинской области - 39,

в Актюбинской области - 7,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 98,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 13,

в Костанайской области - 2,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 51,

в Туркестанской области - 6.



Всего в стране количество выздоровевших от COVID-19 достигло 109 275 человек.