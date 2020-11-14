Более 700 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 13 ноября) зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, 12 ноября было выявлено 638 заразившихся.
Всего в стране подтверждено 119 833 случая, из них:
в Алматы - 15166(+77),
в Нур-Султане - 15110(+86),
в ВКО - 13272 (+248),
в Атырауской области - 11409(+12),
в Карагандинской области - 10787(+17),
в ЗКО - 7417(+35),
в Алматинской области - 5321(+20),
в Шымкенте - 5287(+5),
в СКО - 4935(+51),
в Павлодарской области - 4934(+49),
в Жамбылской области - 4249(+6),
в Акмолинской области - 4215(+35),
в Костанайской области - 4211(+52),
в Туркестанской области - 3435(+1),
в Мангистауской области - 3415(+1),
в Актюбинской области - 3402(+7),
в Кызылординской области - 3268(+2).
В то же время в Казахстане за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 317 человек:
в Нур-Султане - 48, в Акмолинской области - 39, в Актюбинской области - 7, в Атырауской области - 7, в ВКО - 98, в Жамбылской области - 3, в ЗКО - 3, в Карагандинской области - 13, в Костанайской области - 2, в Павлодарской области - 40, в СКО - 51, в Туркестанской области - 6.
Всего в стране количество выздоровевших от COVID-19 достигло 109 275 человек.
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