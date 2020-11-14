Лукашенко заявил о начале передачи своих полномочий

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует до 2021 года поделиться полномочиями с другими органами власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БелТа.



"Часть элиты, так называемой нашей, хотят изменения конституции, чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать. Чтобы люди посмотрели. Передать полномочия можно. А вот как они понесут эти полномочия - вопрос", - сказал Лукашенко в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.



"И по некоторым полномочиям до нового года кое-что народ увидит. Парламент, правительство: хорошо, вот есть пять вопросов, примите решение по ним без президента. Примете - я закон подпишу, если вы договоритесь. Вот я покажу людям, как можно работать вне вот этой авторитарной системы, которая прописана по конституции, не нарушая конституцию", - заявил Александр Лукашенко.



Отвечая на вопрос агентства "Хабар" о транзите власти, Александр Лукашенко сказал, что не намерен использовать данный сценарий, передает "Хабар 24".



"Никакого транзита власти. Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ",- сказал президент Беларуси.



Также Александр Лукашенко отверг возможность своей досрочной отставки.



"Нет, вдруг я от президентских полномочий не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно", - сказал он.