Предложенный 3-процентный налог вместо ИПН и КПН оценил экономист

Депутаты Сената приняли поправки, предусматривающие введение 3-процентного налога вместо 10-20 процентов по корпоративному и 10 процентов по индивидуальному подоходному налогам для бизнесменов, пострадавших во время карантина. Экономист Эльдар Жумагазиев считает, что принимать эти нормы в сжатые сроки нельзя, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Решения госорганов по реализации поручений Главы государства по поддержке бизнеса не всегда отражают мнение самого бизнеса. Министерство национальной экономики предложило желающим субъектам перейти на упрощенный режим налога и платить три процента розничного налога вместо 12 процентов ставки НДС и социального налога, но только на два года и только для тех субъектов отраслей, которые пострадали во время пандемии. Список таких отраслей еще будет определяться. По оценкам МНЭ, предлагаемый подход коснется порядка четырех тысяч налогоплательщиков.



Платить три процента вместо 12 процентов - это, бесспорно, хорошая поддержка, но почему два года и почему только четырем тысячам налогоплательщиков?" - отметил экономист.



Эльдар Жумагазиев отметил, что с начала пандемии бизнес не может понять, почему, к примеру, продавец мебели пострадал больше, чем производитель мебели, которого нет ни в одном списке пострадавших отраслей.



"Почему женщину, которая шьет одежду в ателье, считают не пострадавшей, а крупного автодилера освобождают от налогов? Может ли какой-нибудь госорган доказать расчетами этой женщине или мебельному предприятию, что они не пострадали или пострадали меньше других? Поэтому сперва нужно разобраться в этих списках, обсуждать со всеми, выйти на общие знаменатели и мнение большинства", - продолжил эксперт.



Жумагазиев отметил, что пандемия коронавируса коснулась прямо или косвенно всех субъектов бизнеса, особенно МСБ, который обеспечивает 38 процентов занятого населения страны.



"Возможно, здесь не нужен никакой список, а важнее подойти дифференцированно, как ранее предлагали эксперты: если доходы получены наличным путем, то плати пять процентов от полученного дохода, если доходы получены безналичным способом - три процента, тем самым стимулировать безналичный оборот и направить усилия на снижение теневого оборота", - предложил Эльдар Жумагазиев.



"Решение нельзя принимать в такие сжатые сроки ради его немедленного исполнения. Конечно, бюджет неограничен, и именно поэтому к его расходованию нужно подходить обдуманно", - заключил он, отвечая на вопрос, не пострадает ли бюджет страны.



Сенаторы предложили на два года снизить налог до 3 процентов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за карантина. Вместо 10-20 процентов по корпоративному и 10 процентов по индивидуальному подоходному налогам компаниям и ИП надо будет уплачивать альтернативный розничный налог в размере 3 процентов. Список пострадавших секторов экономики будет определен правительством.



Законопроект с поправками в Налоговый кодекс вернули в Мажилис. После рассмотрения поправок Мажилисом проект отправят Президенту страны.