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Казахстанцы скупают тенговые монеты после видео в TikTok

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Казахстанцы скупают тенговые монеты после видео в TikTok
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Казахстанцы стали скупать тенговые монеты после видео в TikTok, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователь TikTok monety_v_karagande опубликовал видео, которое попало в рекомендации и набрало больше 280 тысяч просмотров.

"Мало кто знает, но деньги в нашем кошельке могут стоить гораздо дороже номинала. Яркий пример - 1 тенге 1997 года. Сегодня эту монету редко встретишь в обороте, но если вы ее нашли, то продать ее можно за 500 тенге. В 500 раз выше ее номинальной стоимости. Получить на сдачу ее уже вряд ли получится, а вот перебрать старые копилки - можно. Кто найдет, я готов выкупить эту старую монету за 500 тенге", - говорит автор.

После этого видео монету стали активно покупать и продавать.





В комментариях одни пользователи пишут, что готовы продать тенговую "копейку", другие задаются вопросом, чем так ценна именно эта монетка. Даже прозвучала версия, что в металле есть небольшая примесь чистого золота и якобы при переплавке есть возможность извлечь драгметалл. Однако предположение в корне неверно.

"Данные циркуляционные монеты номиналом 1 тенге были выпущены в обращение в 1997 году и изготовлены из недрагоценного металла – нибрасс. С 2013 года монеты номиналом 1, 5 и 10 тенге изготавливаются из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью. Соответственно, циркуляционные монеты из сплава нибрасс, выпущенные в обращение до 2013 года, могут пользоваться повышенным спросом на нумизматическом рынке.

Все монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан", - рассказали в Нацбанке.

Автор видео, коллекционер из Караганды Алексей Черакаев, также со своей стороны объяснил, почему скупает тенговые монеты 1997 года выпуска.

"Это обычная монета. Состав идентичен остальным годам выпуска. Ценность лишь в том, что большинство монет этого года уже ушли из оборота. Что-то потерялось, что-то Нацбанк назад на переплавку изъял. И сегодня именно 97-й год встретить очень сложно, и именно 1 тенге. Поэтому среди коллекционеров она ценится", - объяснил Алексей Черакаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Aktauskii
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:56
Ну-ну! )))))) Схема известная...
В Афгане наши прапора так "нурсики" скупали ;)
 
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  • Aktauskii
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 11:58
Грамотный маркетинг)
 
 

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