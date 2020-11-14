Подросток ранил себя из "воздушки" в СКО

В СКО 16-летний подросток ранил себя выстрелом из пневматического ружья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.



По данным полиции, 12 ноября подросток, житель Кызылжарского района, был в гостях у 18-летнего друга и попросил показать ему пневматическое ружье.



"Не зная, что ружье заряжено, он случайно выстрелил себе в ногу. На следующий день обратился к фельдшеру и был направлен в детскую областную больницу. Медики сообщили о данном факте в полицию.



Участковым инспектором полиции ведется сбор административного материала по статье 436 КоАП "Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах", - говорится в сообщении.



Ружье изъято до решения административного суда. Ювенальные полицейские провели с родителями подростка профилактическую беседу.



"Семья подростка характеризуется положительно. Этот случай должен еще раз напомнить владельцам охотничьего и спортивного оружия о том, что его следует хранить согласно установленным правилам. Всем родителям рекомендуем разъяснять несовершеннолетним детям правила безопасного поведения", - сказал начальник ОП Кызылжарского района полковник полиции Алихан Байкадамов.