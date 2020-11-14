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Полицейские Алматы провели крупную спецоперацию

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Полицейские Алматы провели крупную спецоперацию
Фото пресс-службы ДП Алматы
В Алматы провели крупную спецоперацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Накрыт подпольный цех по переделке огнестрельного оружия.

"Задержаны двое жителей Медеуского района Алматы, по месту жительства которых обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия разного вида, боеприпасы и составляющие, использованные подозреваемыми при переделке оружия.



Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По изъятому оружию, деталям и боеприпасам назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

В полиции Алматы также отметили, что по результатам экспертных исследований также станут известны истинная принадлежность и происхождение арсенала.


Источник: Tengrinews.kz
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