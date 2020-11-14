Полицейские Алматы провели крупную спецоперацию

В Алматы провели крупную спецоперацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.Накрыт подпольный цех по переделке огнестрельного оружия."Задержаны двое жителей Медеуского района Алматы, по месту жительства которых обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия разного вида, боеприпасы и составляющие, использованные подозреваемыми при переделке оружия.Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По изъятому оружию, деталям и боеприпасам назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.В полиции Алматы также отметили, что по результатам экспертных исследований также станут известны истинная принадлежность и происхождение арсенала.