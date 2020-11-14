В подготовке убийства Пашиняна заподозрили экс-главу СНБ Армении

Артур Ванецян. Фото: Reuters

Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - написала она в Facebook.По словам юриста, "полет мысли властей страны, стремящейся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что "рождаются" обвинения в подготовке убийства Никола Пашиняна". Саакян добавила, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти.Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию "Родина" и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра. Ранее сообщалось об обыске у его родителей.Напомним, в Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.