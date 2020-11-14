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В подготовке убийства Пашиняна заподозрили экс-главу СНБ Армении

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 21:49
В подготовке убийства Пашиняна заподозрили экс-главу СНБ Армении
Никол Пашинян. Фото: Reuters
Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - написала она в Facebook.

По словам юриста, "полет мысли властей страны, стремящейся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что "рождаются" обвинения в подготовке убийства Никола Пашиняна". Саакян добавила, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти.

Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию "Родина" и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра. Ранее сообщалось об обыске у его родителей.

В подготовке убийства Пашиняна заподозрили экс-главу СНБ Армении

Артур Ванецян. Фото: Reuters


Напомним, в Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.


Источник: Tengrinews.kz
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