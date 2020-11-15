Количество заболевших коронавирусом казахстанцев превысило 120 тысяч человек

Еще 630 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.



Таковы данные по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 ноября 2020 года в Казахстане. Всего в стране подтверждено 120 463 случая, из них:



в Алматы - 15211(+45),



в Нур-Султане - 15158(+48),



в ВКО - 13508 (+236),



в Атырауской области - 11421(+12),



в Карагандинской области - 10804(+17),



в ЗКО - 7457(+40),



в Алматинской области - 5349(+28),



в Шымкенте - 5292(+5),



в СКО – 4989(+54),



в Павлодарской области - 4984(+50),



в Костанайской области - 4263(+52),



в Жамбылской области - 4253(+4),



в Акмолинской области - 4249(+34),



в Туркестанской области - 3436(+1),



в Мангистауской области - 3416(+1),



в Актюбинской области - 3405(+3),



в Кызылординской области - 3268(+0).