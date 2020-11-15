Мужчина лишился восьми пальцев на руках из-за коронавируса

Заразившийся коронавирусом 53-летний американец Грегг Гарфилд лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Мужчина подцепил инфекцию на отдыхе в Италии.
В конце февраля он катался там с друзьями на лыжах. Три дня мужчина провел в отеле, а вернувшись домой, обратился к врачу. В начале марта Грегга Гарфилда госпитализировали. За некоторое время до этого он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Пока американец лежал в больнице, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре у него начались осложнения. Возникли сепсис и стафилококковая инфекция. Медики боролись за жизни Грегга. Однако его шанс выжить составлял лишь 1%.
В апреле мужчину перевели в обычную палату. К тому моменту он похудел на 22 килограмма. Из-за нарушения кровоснабжения врачи ампутировали ему восемь фаланг пальцев на руках. Только спустя два месяца Грегга Гарфилда все же выписали из больницы. Пять друзей мужчины, с которыми он отдыхал в Италии, также были госпитализированы с коронавирусом.
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