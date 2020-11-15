Ученые создали мясо из человеческих клеток

Фото Deezen.com

Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток. Об этом пишет Deezen, передает Tengrinews.kz."Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом", - отмечает Lenta.ru.Кроме того, создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Процесс выращивания занимает три месяца.Авторы подчеркивают, что преимущество исследования - отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.