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Ученые создали мясо из человеческих клеток

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Ученые создали мясо из человеческих клеток
Иллюстративное фото Pixabay.com
Группа американских ученых и дизайнеров создала мясо, выращенное из человеческих клеток. Об этом пишет Deezen, передает Tengrinews.kz.

"Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним символом вечности и циклической природы жизни. Сами авторы проекта не считают такой способ изготовления каннибализмом", - отмечает Lenta.ru.

Кроме того, создатели считают, что такое мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастает кусочек мяса размером с один укус. Процесс выращивания занимает три месяца.

Ученые создали мясо из человеческих клеток

Фото Deezen.com


Авторы подчеркивают, что преимущество исследования - отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает. В качестве основы ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:17
Пусть они его сами жрут.
А кто знает про последствия употребления такого "мяса"?
 
 

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