2 000 000 ковидных тенге. Переболевшие медики завалили письмами главу Минздрава

Блог главы Минздрава буквально завален письмами от медиков, переболевших коронавирусом. Они чувствуют, что с ними поступили несправедливо. Некоторые их коллеги, уверяют авторы обращений, получили обещанные два миллиона тенге, а они - нет.



Содержание их писем примерно следующее: я врач, переболел коронавирусом, а значит, мне положена обещанная государством компенсация в два миллиона тенге, но я этой компенсации по каким-то причинам не получил; просьба разобраться.



Не обязательно быть медиком, чтобы хорошо понимать то чувство, которое испытывают врачи, медсестры и другие работники системы здравоохранения, лишенные денежной компенсации.



Представьте рабочий коллектив. В один прекрасный день некоторым из ваших коллег, которые трудились столько же, сколько и вы, и чей рабочий день практически ничем не отличается от вашего, поступает на карточку кругленькая сумма - целых два миллиона тенге. А остальным коллегам, включая вас, такая сумма не поступает. Что бы вы почувствовали при этом? Скорее всего, обиду.



Эта эмоция ощущается в многочисленных письмах, которые в эти дни поступают министру здравоохранения Алексею Цою.



Медсестра-лаборант из Алматинской области рассказывает, что в мае к ним в госпиталь привезли зараженного полицейского, его коллег и членов его семьи. Все они должны были сдать анализы и пройти тест на COVID-19. Автор письма отмечает, что, несмотря на то, что она соблюдала все меры предосторожности, была в защитной одежде, все же в тот день она заразилась коронавирусом.



"С 17 мая меня отправили в трудовой отпуск. Спустя 13 дней я чувствовала себя плохо, не ощущала запах, болело горло. Я не придавала этому особого значения, думала: обычный грипп. С другой стороны, меня насторожили слова начальства, что, если кто заразится, то назначается расследование и будете виноваты сами, объявляется выговор. Поэтому не стала ходить в больницу, позвонила на работу, взяла назначение и занималась лечением дома.



К моему большому сожалению, я заразила всю свою семью: мужа, сына, сноху, внука. 4 июня с высокой температурой увезли на скорой помощи моего мужа. Его анализы показали положительный результат на COVID-19. День спустя с положительным результатом госпитализировали в больницу сына и его жену с ребенком с диагнозом "пневмония". 12 июня мой муж на 54-м году жизни скончался от нехватки кислорода в легких. В это время я сама лежала в больнице с положительным результатом, с обострением.



До сих пор живу с горем, с сожалением, что не смогла защитить своих близких. Стиснув зубы, живу ради детей. Дочь еще студентка. В связи с пандемией я потеряла кормильца, боролась за жизнь, мучаясь от удушья в больнице.



Прошу Вас, ссылаясь на Указ №287 от 22.07.2020 ("Одноразовая помощь в размере 2 миллионов тенге с фонда Государственного страхования заразившимся медработникам короновирусными инфекциями"), помочь получить пособие. Очень трудно, работая в сфере медицины, заразить всю семью и остаться без кормильца. Вся надежда на Вас!" - обращается женщина, которая работает в сфере здравоохранения с 1985 года (письмо отредактировано, оригинал здесь).



А вот письмо из Жамбылской области. Обращается мужчина. Врач рассказывает, что в разгар летней вспышки коронавирусной инфекции он тоже заразился ковидом.



"11 июля я заболел коронавирусной инфекцией, но в отличие от других медработников не ушел на госпитализацию, а продолжил работать (самостоятельно вел прием, оказывал людям помощь, принимал только коронавирусных больных) и самостоятельно лечиться. Посещал работу с интоксикацией, лихорадкой, одышкой. 15 июля обратился в поликлинику по месту прикрепления для того, чтобы пройти рентгенографию грудной клетки, но поликлиника была закрыта на карантин, на территорию даже не пропускали!



В этот же период в нашем городе не было возможным сдать анализ на COVID-19, так как никто толком ничего не знал, где и когда делали такие исследования. С большой тяжестью и слабостью после перенесенного заболевания еле-еле дотянул до своего трудового отпуска 3 августа", - описывает ситуацию врач.



В тот же момент он сдал все необходимые анализы. Еще через месяц на платной основе прошел рентгенографию грудной клетки с результатом "прикорневая бронхопневмония правосторонняя".



"Вот скажите, почему мне отказано (в компенсации)? Или с моей стороны патриотизм в профессии сейчас не в моде? Или мне надо было бросить болеющих людей и как трусу отсиживаться на больничном дома? Чем лучше меня врачи из провизорных стационаров? Я так же лечил и находился в шаге от смерти! Я требую, чтобы Вы разобрались в этом лично", - обращается к министру мужчина.



Сразу несколько писем пришли главе Минздрава из Туркестанской области.



"Довожу до вашего сведения, что компенсацию в размере двух миллионов тенге мне не выплатили, хотя по их требованию все справки, доказывающие, что на самом деле болела двухсторонней пневмонией, я предоставила! Нужно ли мне ожидать, что мне выплатят эти деньги?" - задается вопросом врач скорой медицинской помощи.



Похожее письмо, практически в тех же словах, прислала медработник скорой из другого населенного пункта той же области. Вот текст обращения:



"Довожу до вашего сведения, что компенсацию в размере двух миллионов тенге мне не выплатили, хотя я сдала все необходимые справки о своей истории болезни (диагноз - "двухсторонняя пневмония"). Прошу Вас посодействовать скорейшему решению данного вопроса".



А вот еще одно подобное письмо от фельдшера скорой помощи из тех же краев: "Мой вопрос заключается в том, что мне до текущего дня компенсация в размере двух миллионов тенге не выплачена, хотя, по их требованию, все справки, доказывающие, что я на самом деле болела двухсторонней пневмонией, я предоставила! Какие еще справки и документы мне сдать, чтобы выплатили полагающиеся мне деньги?".



Если осенью медики главным образом пишут про компенсацию в два миллиона тенге, то летом этого года на тех же блог-платформах министров можно было найти обращение по поводу надбавок медикам, работающим с ковидными больными.



Вот очень эмоциональное письмо, которое в полной мере передает чувство человека, который переживает, что с ним поступили несправедливо.



"Заведующая лабораторией сказала, что нам всем планируется доплата в размере около 212 тысяч тенге от правительства, как соответствующим третьей категории сотрудников, осуществляющих работу по борьбе с COVID-19.



В первый месяц март все сотрудники вирусологической лаборатории вплоть до санитарок получили доплату в размере 212 тысяч тенге от правительства, я же не получила доплату. На вопрос о причинах, заведующая лабораторией сказала, что я не работаю по ночам, хотя при каждом вызове данные сотрудники уже получали сверхурочные.



Значит получается, что доплата правительства осуществляется только тем, кто работает с COVID-19 в ночное время?



Во второй месяц все сотрудники опять получили доплаты в размере около 212 тысяч тенге от правительства, опять же, кроме меня.



В итоге, не найдя справедливости и находясь несколько месяцев в состоянии психоэмоционального давления из-за того, что каждое получение доплат бурно обсуждается моими коллегами и их долгожданными покупками, из-за того, что заведующая лабораторией рекомендует мне пойти на унижения, непонятно, по каким причинам, из-за того, что директор всеми этими действиями ставит меня в унизительное положение перед моими коллегами, которые вплоть до санитарок получают доплаты от правительства в размере 212 000 тенге, я вынуждена была написать заявление на увольнение", - написала сотрудница вирусологической лаборатории, которая производила забор анализов на наличие КОВИД и которая, в итоге, сама заразилась.



Перечислять письма медиков можно долго, в их обращениях вы встретите немало выражений, вроде "издевательство" и "абсолютное равнодушие".



Но более показательным будет короткая речь одного врача, который согласился дать нам свой комментарий на условиях анонимности. Он тоже заразился во время летней вспышки, но, не имея возможности сдать ПЦР, перенес болезнь на ногах. Два миллиона он не получил по причине того, что не госпитализировался.



"Я не думал тогда о выплатах, я работал, принимал людей, прямо в жерле находился, в июне-июле у нас был ад на земле. Страшнее уже нигде не было, и мне просто обидно, что такое отношение. Пропадает энтузиазм. Потом говорят: почему у медиков профессиональное выгорание", - признался медик из региона.



На некоторые из писем в качестве ответа указывается, что обращение направлено в соответствующий акимат и региональное Управление общественного здоровья для рассмотрения и дачи ответа. Также сообщается, что решение о назначении выплат принимается коллегиально на основании предоставленных документов, с учетом всех обстоятельств, региональными комиссиями.



Впрочем, к главе Минздрава обращаются не только сотрудники здравоохранения.



"Министр Цой, с вашего министерства вы обязаны мне оплатить неустойку в размере 10 000 000 за причиненный моральный и финансовый ущерб. За то, что в сговоре с бандитской группировкой ВОЗ вы вшатали мои доходы, вы уничтожили мой бизнес. Вы лишили мою семью дохода, вы лишили моего ребенка секций и развития. Вы лишили всего. Поэтому с вашего министерства - неустойка. Я буду с вами судиться, министр Цой, за причиненный ущерб, ясно", - написал человек.



Ему ответили: "Данный вопрос входит в компетенцию местных исполнительных органов. В этой связи Вам необходимо обратиться в акимат Вашего региона".



Это было не единственное письмо от того человека.