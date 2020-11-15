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Взрыв произошел в Хромтау, среди доставленных в больницу - дети

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Взрыв произошел в Хромтау, среди доставленных в больницу - дети
Источник фото: пресс-служба МЧС РК
Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Взрыв произошел в Хромтау, среди доставленных в больницу – дети, сообщает официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

«В 11.36 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области поступило сообщение, что в Хромтау Актюбинской области произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме с последующим взрывом газового бытового баллона», - рассказал Уали в воскресенье.

Как уточняется, силы и средства пожарной части Хромтауского района в количестве двух единиц техники и 10 человек личного состава прибыли незамедлительно к месту вызова.

«Площадь пожара 90 кв. м, от взрывной волны стены и перегородки дома были обрушены. На месте был организован штаб пожаротушения, снята угроза перехода огня на соседние строения. Принятыми мерами пожар в 12.29 ликвидирован», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате происшествия в больницу доставлены девять человек, из них трое детей (шести, семи лет и новорожденный, дети ожоги не получили), все пострадавшие в данный момент осматриваются врачами центральной районной больницы Хромтау.


Видео: tengrinews.kz



Источник: kaztag.kz
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