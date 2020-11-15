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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Собаки загрызли 6-летнюю девочку в Карагандинской области

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 20:21
Собаки загрызли 6-летнюю девочку в Карагандинской области
Фото из открытых источников
15 ноября около 17:00 часов в дежурную часть отдела полиции города Сатпаева поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одном из дачных обществ города со следами укусов животных констатировали смерть 6-летней девочки, сообщает zakon.kz.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что потерпевшая проживала вместе с родителями в одном из домов дачного общества. Девочка осталась одна, без присмотра взрослых и оказалась в окружении собак.

По факту трагической смерти зарегистрировано уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются. Полицейскими решается вопрос о привлечении родителей к ответственности. Направлено предписание в соответствующие ветеринарные службы по отлову собак, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 21:07
Андpей,
Читать одно дело...
На меня в приозерке нападали и покусали, просто шёл.
А тут ребенок, 6 лет, в дачном массиве...
 
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  • sergei 66
  • Каспийский
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:25
Как то в комментариях читал что собаки никогда сами не нападут. Может расскажете теперь как шестилетняя девочка напала на стаю собак и они защищаясь загрызли её.
 
 

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