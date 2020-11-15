Собаки загрызли 6-летнюю девочку в Карагандинской области

15 ноября около 17:00 часов в дежурную часть отдела полиции города Сатпаева поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одном из дачных обществ города со следами укусов животных констатировали смерть 6-летней девочки, сообщает zakon.kz.



На место выехала следственно-оперативная группа.



Полицейские установили, что потерпевшая проживала вместе с родителями в одном из домов дачного общества. Девочка осталась одна, без присмотра взрослых и оказалась в окружении собак.



По факту трагической смерти зарегистрировано уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются. Полицейскими решается вопрос о привлечении родителей к ответственности. Направлено предписание в соответствующие ветеринарные службы по отлову собак, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.