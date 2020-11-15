Полицейских отправили в село Ханколь, где людей пугает призрак светловолосой девушки

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отправил полицейских в село Ханколь (Каратобинский район), где по сообщениям местных жителей людей пугает призрак девушки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Надежда".
Аким считает, что информация о призраке недостоверная, но все же поручил полиции проверить обстановку.
"Проблем не должно быть, потому что каждое утро правоохранительные органы дают мне информацию о том, что беспокоит наших жителей или создает проблемы. Если этого в сводках не было - наверное, недостоверная информация, или кто-то шутит. Я думаю, у нас нет такой проблемы. Я поручу нашим службам полиции, чтобы они проверили", - заявил Искалиев.
Ранее жители села Ханколь рассказали, что призрак девушки со светлыми волосами держит в страхе весь район. По их словам, призрак стучится в окна и ходит вдоль трассы, пугая проезжающих автомобилистов. Некоторые водители утверждают, что призрак появляется в их автомашинах и мешает вести автомобиль.
Аким села, вместе с местным имамом и старейшинами на всякий случай даже провели обряд жертвоприношения, чтобы избавиться от нечистой силы.
Теперь полицейские должны выяснить, одурачивает ли кто-то сельчан, есть ли у людей признаки массовых галлюцинаций и, на всякий случай, какое количество самогона производят на душу населения в Каратобинском районе, пишет газета.
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