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Полицейских отправили в село Ханколь, где людей пугает призрак светловолосой девушки

Просмотров:203 Опубликовано: Вчера, 23:21
Полицейских отправили в село Ханколь, где людей пугает призрак светловолосой девушки
Кадры видео из соцсетей
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отправил полицейских в село Ханколь (Каратобинский район), где по сообщениям местных жителей людей пугает призрак девушки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету "Надежда".

Аким считает, что информация о призраке недостоверная, но все же поручил полиции проверить обстановку.

"Проблем не должно быть, потому что каждое утро правоохранительные органы дают мне информацию о том, что беспокоит наших жителей или создает проблемы. Если этого в сводках не было - наверное, недостоверная информация, или кто-то шутит. Я думаю, у нас нет такой проблемы. Я поручу нашим службам полиции, чтобы они проверили", - заявил Искалиев.

Ранее жители села Ханколь рассказали, что призрак девушки со светлыми волосами держит в страхе весь район. По их словам, призрак стучится в окна и ходит вдоль трассы, пугая проезжающих автомобилистов. Некоторые водители утверждают, что призрак появляется в их автомашинах и мешает вести автомобиль.

Аким села, вместе с местным имамом и старейшинами на всякий случай даже провели обряд жертвоприношения, чтобы избавиться от нечистой силы.

Теперь полицейские должны выяснить, одурачивает ли кто-то сельчан, есть ли у людей признаки массовых галлюцинаций и, на всякий случай, какое количество самогона производят на душу населения в Каратобинском районе, пишет газета.


Источник: Tengrinews.kz
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