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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мировой обвал доллара предсказали аналитики

Просмотров:657 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Мировой обвал доллара предсказали аналитики
Иллюстративное фото
Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведут к падению курса доллара, предсказывают аналитики одного из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup. Об этом пишет Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Компания прогнозирует 20-процентный обвал курса доллара в 2021 году при распространении вакцины от коронавируса. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики.

Еще один фактор, который, по мнению аналитиков, повлияет на курс американской валюты, - мягкая политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

"Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", - заявили специалисты Citigroup.

Отмечается, что речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, это вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 10:40
Уже разбежался скинуть вечнозеленый... Ага!!!

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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elesei (Посетители) Сегодня, 10:37
Как же он,доллар, обвалится, если вся наша и Российская элита держит в нем свои деньги в оффшорах. Скорей Дарига откажется от своих "домиков" в Англии, чем "зеленый" обвалится!
 
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Neo_122 (Посетители) Сегодня, 10:25
Сейчас можно с уверенностью сказать,что через месяц, полгода или год обвалится только рубль с тенге, средняя зарплата в 400 долларов, мы уже по средней заработной плате опустились ниже африканских стран. Сейчас такие прогнозы больше похожи на издевку nini
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 10:11
Все может быть, хотя все эти годы мы видели только взлет курса после таких заявлений. Наверняка спекулянты делают их, чтобы скупить подешевле и продать потом подороже!
 
 

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