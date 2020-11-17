Мировой обвал доллара предсказали аналитики

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведут к падению курса доллара, предсказывают аналитики одного из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup. Об этом пишет Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Компания прогнозирует 20-процентный обвал курса доллара в 2021 году при распространении вакцины от коронавируса. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики.



Еще один фактор, который, по мнению аналитиков, повлияет на курс американской валюты, - мягкая политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.



"Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", - заявили специалисты Citigroup.



Отмечается, что речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, это вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.