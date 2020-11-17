Глава "Роскосмоса" ищет казахстанца, владеющего космическим кораблем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран". Как выяснилось, он принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана, рассказал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос о возможности перемещения "Бурана" в музей космонавтики, передает Tengrinews.kz.
"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. - Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса" .
По информации РИА Новости, речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97 процентов готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. Он должен был отправиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
Первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.
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