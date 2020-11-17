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Глава "Роскосмоса" ищет казахстанца, владеющего космическим кораблем

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Глава "Роскосмоса" ищет казахстанца, владеющего космическим кораблем
Фото с сайта davidderueda.com
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран". Как выяснилось, он принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана, рассказал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос о возможности перемещения "Бурана" в музей космонавтики, передает Tengrinews.kz.

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. - Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса" .

По информации РИА Новости, речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97 процентов готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. Он должен был отправиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:36
А еще говорят, что мы не космическая держава.
У кого еще есть есть Буран? uhmylka
(Если его не сдали в металлолом)
А может быть научимся крыши делать, а потом и Буран отремонтируем. umnik
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:01
Акции неизвестного частного лица из Казахстана выросли после этого сообщения.
Скорее всего Буран от одного частника из РК перейдут в руки другого частника из РФ.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:55
В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

все, что нужно знать о современном Роскосмосе.

Прости нас, Юра
 
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HiWatch (Посетители) Сегодня, 09:51
"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана" - Вот это новость! Не уступающая другой новости - "Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит"
 
 

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