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Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья — эксперт ответил Назарбаеву

Просмотров:33607 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья — эксперт ответил Назарбаеву
Иллюстративное фото
На вопрос Нурсултана Назарбаева о причинах кризиса системы образования и мотивах эмиграции из Казахстана ответил известный отечественный юрист.

Люди уезжают из Казахстана от постоянного вранья, а также потому, что среднее образование в стране развалено бесконечными реформами, а высшее давно потеряло любую конкурентоспособность. Об этом, как передает VRK.News, заявил партнер одной из лучших международных юридических фирм GRATA International Ержан Есимханов.

Один из лучших казахстанских юристов, который занимается сопровождением масштабных экономических инфраструктурных проектов, обнародовал свой ответ на знаменитый вопрос Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который 11 ноября на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана выразил свое недоумение фактом того, что казахстанская молодежь предпочитает уезжать на обучение в ближнее и дальнее зарубежье.

Ниже агентство VRK.News приводит ответ 36-летнего юриста, где он перечисляет восемь факторов, которые вынуждают молодых казахстанцев покидать Родину.

«На прошлой неделе Елбасы в одном из своих выступлений поднял вопрос о том, почему люди уезжают из страны. Я переживаю, когда люди уезжают, сказал он. Зачем уезжать, если мы создадим здесь лучшие условия? Вопрос о том, зачем люди уезжают из страны, звучит довольно странно, особенно когда его задают в конце этого года. Потому что этот год обнажил все проблемы и все вопросы, которые копились в стране все последние три десятка лет, и любой гражданин, который в нашей стране живет, именно сейчас очень просто может ответить на вопрос о том, почему люди из нее уезжают», — немного издалека начал эксперт в сфере юриспруденции.


Но затем он неожиданно выразил уверенность в том, что в президентском вопросе слышен отголосок не только взглядов Нурсултана Абишевича, но и представителей высшего эшелона власти всего казахстанского истеблишмента.

«...Вопрос, который задал Елбасы, отражает не только его точку зрения. Он отражает взгляд довольно многих казахстанских высокопоставленных лиц, которые тоже искренне полагают, что в Казахстане для людей созданы все возможные условия, и тоже не понимают, почему люди из нее уезжают», — дает невольный абрис сложившегося эффекта кривого зеркала Ержан Есимханов в своем посте в соцсети.


Далее он просто перечисляет восемь факторов, которые мотивируют граждан Республики Казахстан уезжать за рубеж, и причем, не только за образованием.

Так вот, я попробую очень просто это объяснить:

1. Люди из страны уезжают за перспективами для себя и своих детей. Потому что в стране этих перспектив не видят.

2. Люди уезжают за лучшим образованием. Потому что среднее образование в стране развалено бесконечными реформами, а высшее давно потеряло любую конкурентоспособность.

3. Люди уезжают от грязного воздуха. Потому что устали болеть сами и лечить болезни детей, а решению проблемы не видно конца.

4. Люди уезжают, потому что не хотят стоять в очередях за элементарными лекарствами в случае очередной пандемии.

5. Люди уезжают, потому что устали от равнодушия чиновников. От того, что очень многие чиновники в нашей стране давно привыкли разговаривать с людьми сверху вниз, и люди искренне не понимают, почему они так себя ведут.

6. Люди уезжают, потому что хотят чувствовать себя в элементарной безопасности.

7. Люди уезжают от постоянного вранья. Никогда мы еще не видели так много вранья, манипуляций с цифрами, и полного отсутствия логики в принятии решений, как в пандемию.

8. А самое главное, люди уезжают потому, что хотят жить по-человечески. Сейчас, а не в неведомом будущем, которое нам обещают уже тридцать лет, и которое все никак не наступит.

Примерно так выглядит ответ на вопрос о том, зачем людям уезжать из страны. И так на этот вопрос мог бы ответить любой человек, который живет в нашей стране, видит, что происходит вокруг, и думает о будущем для себя и своих детей», — спокойно и, пожалуй, с некоей отрешенностью написал отечественный профессионал.

Далее, уже по инерции, он бросает еще одну и тоже недоуменную реплику, которая просто рассыплется эхом в потоке «бесконечных достижений».

«Странно, что об этом все еще необходимо говорить так подробно. Но, видимо, необходимо — раз уж возникает такой вопрос», — завершает свою отчаянную исповедь Первому Президенту известный в стране юрист Ержан Есимханов.


Источник: vrk.news
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Комментарии ( 8 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:17
Жирный плюс и дай!
 
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  • Ingul
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 Placida (Посетители) Сегодня, 19:22
завершает свою отчаянную исповедь Первому Президенту известный в стране юрист Ержан Есимханов.

Не могут наши журналисты без пафоса.
Ну какая тут исповедь, он что у священника в исповедальне?
Один человек спросил, недоумевая, другой-ему честно ответил.
При чем, Первому, очевидно, кладут на стол красивые отчеты о дутых достижениях страны, о "счастливых" гражданах, о зарплатах в 500 000,00 тенге, и Первый искренне недоумевает: а куда это все из страны? Мы ж тут для вас, наизнанку, прости господи, мы тут по 25 часов в сутки пашем что б вам жилось в стране, аки у Бога за пазухой..
И, нормальный гражданин такой, грамотно и лаконично рассказал то, о чем в свите королевской даже шепотом не говорят. И в общем-то, можно не слушать Хабар, а почитать новостные сайты, а самое главное, то что под этими новостями народ пишет. И все станет очень ясно и понятно: какой настрой у этого народа, какие доходы, какое отношение к происходящему.
Был был tolk, podmig от всей этой правды.
 
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  • Жанар
 kk13 (Посетители) Сегодня, 18:45
Точно!!! Но вряд ли на верху это прочитают!!! Им эти проблемы ни к чему!!!Так что вперед....
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:16
Согласен с этими пунктами 3,4,5,6,7,8!
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:22
Я понимаю каждого иммигранта, который не от хорошей жизни уехал.

Если к примеру Канада решила в следующие три года увеличить приём иммигрантов на 400 тыс человек в год, то они гарантируют рабочие места, так как очень нуждаются в рабочих! Люди едут и им сразу предлагают места работы. Правительство об этом заботится.

А в РК всё наоборот. люди не нужны, кого не спросишь все говорят, что работу с зарплатой от 80 тыс. найти сложно, кругом кумовство. А если у молодого ни опыта ни родственников в верхах? Куда ему идти?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 17:00
+100500 Есть еще трезвые головы, которые могут высказать мнение большинства адекватных граждан страны. Пора уже "с небес на землю"...
 
 

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