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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Потерянный" владелец "Бурана" ответил главе "Роскосмоса"

Просмотров:1017 Опубликовано: Сегодня, 10:04
"Потерянный" владелец "Бурана" ответил главе "Роскосмоса"
Фото ©РИА Новости
Генеральный директор АО "РРК Байконур" Даурен Муса ответил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, который ищет владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран", передает Tengrinews.kz.

Ранее Рогозин написал в Twitter, что "Буран" принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана. "Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. - Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса".

В ответ Даурен Муса сообщил, что корабль принадлежит РКК "Байконур". "Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а на балансе РКК "Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история", - написал он.

"Потерянный" владелец "Бурана" ответил главе "Роскосмоса"


В истории советской космонавтики было изготовлено только два полноценных летательных космических челнока - "Буран 1.01" и "Буран "1.02".

"Буран 1.01", который совершил успешный полет в космос 15 ноября 1988 года, был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Корабль "Буран 1.02" не пострадал, так как хранится в монтажно-заправочном корпусе. Оба корабля находятся на балансе АО "РРК Байконур".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 13:35
Цитата: Erlan84
ну ну! мы в курса как вы храните историю )))

вот можно посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=A7dMFMBofxM
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:42
Рогозин является посмешищем для всего мира, хотя получает зарплату намного больше чем руководитель NASA. Ему надо в цирке на батуте выступать со своими песнями.
 
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  • Aleksa-N
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:22
ну ну! мы в курса как вы храните историю )))
 
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  • Pinochet
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:13
Цитата: Pinochet
где он тогда искал владельца?

-Ну..где-где. В Караганде! rofl
Ввели в заблуждение, бедного Рогозина. А может, пока Рогозин искал, подсуетились и быстренького от частного лица в АО передали. Иногда так можно podmig делать, когда очень надо
 
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  • Placida
  • Лия
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:59
Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми

какбе намёк на цену договора lol

получается Рогозин даже не удосужился спросить у своих коллег?
где он тогда искал владельца?
 
 

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