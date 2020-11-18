"Потерянный" владелец "Бурана" ответил главе "Роскосмоса"

Генеральный директор АО "РРК Байконур" Даурен Муса ответил руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, который ищет владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран", передает Tengrinews.kz.Ранее Рогозин написал в Twitter, что "Буран" принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана. "Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. - Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса".В ответ Даурен Муса сообщил, что корабль принадлежит РКК "Байконур". "Уважаемый Дмитрий Олегович, космические корабли "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" принадлежат не физлицу, а на балансе РКК "Байконур". Мы затратили много ресурсов, чтобы наше космическое предприятие и эти ракеты остались целыми. Это наша общая история", - написал он.В истории советской космонавтики было изготовлено только два полноценных летательных космических челнока - "Буран 1.01" и "Буран "1.02"."Буран 1.01", который совершил успешный полет в космос 15 ноября 1988 года, был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Корабль "Буран 1.02" не пострадал, так как хранится в монтажно-заправочном корпусе. Оба корабля находятся на балансе АО "РРК Байконур".