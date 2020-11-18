26 лет тюрьмы получил педофил за 18 эпизодов насилия над девочками

Житель Бухар-Жырауского района Карагандинской области предстал перед судом за 18 эпизодов насилия и развращение двух малолетних девочек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Обе потерпевшие - жительницы Бухар-Жырауского района. Подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Из материалов дела следует, что он освободился из мест лишения свободы досрочно и за небольшой промежуток времени изнасиловал и развратил двух девочек. О преступлении знали две его знакомые женщины. Однако они по каким-то причинам не сообщили о преступных действиях своего знакомого в полицию. Стражам порядка удалось привлечь их к уголовной ответственности по статье 434 УК РК "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
По информации Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области, подсудимому вменялось сразу три статьи Уголовного кодекса: 120 "Изнасилование", 121 "Насильственные действия сексуального характера" и 124 "Развращение малолетних". Изучив собранные по делу материалы и доказательную базу, судья Кайрат Касимов признал подсудимого виновным по всем трем статьям и приговорил к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Из них первые пять лет он будет отбывать в тюрьме. Двум дамам суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
"Суд назначил ему наказание по совокупности, присоединив неотбытую часть предыдущего наказания. Меры медицинского вмешательства в виде химической кастрации назначены не были, так как ее назначают только по заключению судебно-медицинской экспертизы. Осужденный в этом не нуждается", - сообщил судья-координатор СМУС Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.
Стоит отметить, что судебные заседания по данному делу проводились за закрытыми дверями. Известно, что осужденный уже подал апелляционную жалобу.
Напомним, ранее сообщалось, что в СИЗО Караганды умер предполагаемый педофил, которого взяли под стражу по обвинению в изнасиловании и похищении 5-летней девочки в Сатпаеве.
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