Брата министра труда судят за коррупцию и мошенничество

В Таразе проходит судебное разбирательство в отношении экс-руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржана Нурымбетова. По каким статьям его судят, узнал корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее сообщалось, что дело в отношении Тимуржана Нурымбетова было передано суду по статье 366 "Получение взятки" и статье 218 "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".



Позже судья суда № 2 Тараза Нурлан Дауылбаев постановил объединить это дело с другим, рассматриваемым также в отношении Тимуржана Нурымбетова, которое завели по статьям 190 часть 3

пункт 2 "Мошенничество" и 361 часть 4 пункт 3 "Злоупотребление должностными полномочиями".



Помимо Нурымбетова, по делу проходят четыре человека - несколько сотрудников акимата и представители общественных объединений.



Тимуржан Нурымбетов является родным братом министра труда и соцзащиты населения Казахстана Биржана Нурымбетова.