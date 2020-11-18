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Брата министра труда судят за коррупцию и мошенничество

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:52
Брата министра труда судят за коррупцию и мошенничество
Фото из открытых источников
В Таразе проходит судебное разбирательство в отношении экс-руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржана Нурымбетова. По каким статьям его судят, узнал корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Тимуржана Нурымбетова было передано суду по статье 366 "Получение взятки" и статье 218 "Легализация, отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".

Позже судья суда № 2 Тараза Нурлан Дауылбаев постановил объединить это дело с другим, рассматриваемым также в отношении Тимуржана Нурымбетова, которое завели по статьям 190 часть 3
пункт 2 "Мошенничество" и 361 часть 4 пункт 3 "Злоупотребление должностными полномочиями".

Помимо Нурымбетова, по делу проходят четыре человека - несколько сотрудников акимата и представители общественных объединений.

Тимуржан Нурымбетов является родным братом министра труда и соцзащиты населения Казахстана Биржана Нурымбетова.


Источник: Tengrinews.kz
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