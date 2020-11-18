Россияне на самоизоляции нашли отдушину в самогоноварении

Самоизоляция и переход на дистанционную работу спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению: граждане нашли отдушину в покупке аппаратов и ингредиентов для приготовления алкоголя. Как сообщает РБК, после весеннего всплеска продаж очередной пик спроса на такие товары пришелся на октябрь. Эксперты исследовательской компании Nielsen не назвали конкретные цифры и уточнили только, что речь идет о продажах в крупных розничных сетях.
В частности, повышенный интерес к самогонным аппаратам заметили в «Яндекс.Маркете»: весной покупкой интересовались вдвое больше людей, чем в период с марта по май прошлого года. В октябре и начале ноября произошел очередной всплеск интереса: сервис зафиксировал увеличение переходов в интернет-магазины на 20 процентов.
Ярче всего тенденция прослеживается в статистике онлайн-ретейлера Ozon. По словам представителя компании, за девять месяцев 2020-го спрос на самогонные аппараты подскочил в 13 раз (по сравнению с тем же периодом прошлого года), а продажи дистилляторов подскочили более чем в четыре раза.
В середине октября член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич говорил о том, что спровоцированный пандемией кризис повлиял на психическое здоровье россиян. Точной статистики психических нарушений пока нет, но скорее всего реакция на происходящее будет отсроченной. Сейчас важно соблюдать распорядок дня, высыпаться и не забывать о физических нагрузках, отмечал он.
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