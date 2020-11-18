Педофилов лишат права на помилование и досрочное освобождение

На пленарном заседании заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", передает корреспондент zakon.kz.



Как указывается в заключении профильного комитета Мажилиса, поправки связаны прежде всего с поручениями Президента страны, данных в Послании народу Казахстана. Проект закона предусматривает ряд норм. В целом предлагается возложить обязанности ответственных секретарей, должности которых упраздняются, на руководителей аппаратов; увеличить объемы торгов сжиженным газом и принимать меры в отношении работников квазигосударственного сектора при выявлении у них двойного гражданства, определение мер противодействия коррупции в квазигосударственном секторе.



Также здесь содержатся поправки, направленные на ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждениях максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение. При обсуждении заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожанов уточнил, что заключенные, уже осужденные за этот вид преступления, не будут подпадать под новые правки.



То, что судом назначено, то и останется. Новый закон будет действовать для тех, кто будет привлекаться к уголовной ответственности после вступления в силу нового закона. Тогда эти лица будут содержаться в условиях максимальной безопасности. На сегодня в местах лишения свободы у нас более 1870 человек содержится за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и подавляющее большинство из них, почти 1300, содержатся в условиях максимальной безопасности. Часть находится еще под следствием. Часть, которым ранее было смягчено наказание, находятся в других режимах содержания, - пояснил он.