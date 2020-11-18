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Раскрыта тайна призрака девушки из села в Западном Казахстане

Просмотров:1745 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Раскрыта тайна призрака девушки из села в Западном Казахстане
Кадр из видео
Factcheck.kz выяснил, где и когда было снято вирусное видео с призраком на трассе, которое так встревожило жителей села Ханколь, передает ИА «NewTimes.kz».

В начале ноября жители села Ханколь рассказали о призраке, который держит в страхе весь поселок. Новость об этом разлетелась по всей стране, а аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев направил к обеспокоенным сельчанам полицейских.

В результате недолгого поиска выяснилось, что это видео не имеет никакого отношения к Казахстану, пишет Factcheck.kz .

В комментариях к ролику на YouTube сами пользователи публиковали ссылку на оригинальную запись, которая была загружена на видеохостинг не позднее 12 декабря 2019 года. Оно опубликовано на YouTube-канале российского интернет-издание «Регионы онлайн».

На их же сайте есть заметка о том, что видео было снято жителем Дагестана, когда он проезжал по одной из безлюдных трасс региона.

Также уточняется, что этот ролик уже не в первый раз появляется в соцсетях и СМИ. Год назад он неоднократно всплывал в российском интернет-пространстве и каждый раз новые авторы указывали в описании новый регион в качестве места действия. Так, например, есть точно такое же видео, но уже якобы из Липецкой области.

Отмечается, что фейки из Дагестана достаточно регулярно попадают в казахстанское информационное пространство.

В итоге портал заявляет, что рассылка является фейком. Вирусное видео было снято год назад в России и не имеет отношения к Казахстану. Как, по всей видимости, и к призракам.



Источник: newtimes.kz
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