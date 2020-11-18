Раскрыта тайна призрака девушки из села в Западном Казахстане

Factcheck.kz выяснил, где и когда было снято вирусное видео с призраком на трассе, которое так встревожило жителей села Ханколь, передает ИА «NewTimes.kz».
В начале ноября жители села Ханколь рассказали о призраке, который держит в страхе весь поселок. Новость об этом разлетелась по всей стране, а аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев направил к обеспокоенным сельчанам полицейских.
В результате недолгого поиска выяснилось, что это видео не имеет никакого отношения к Казахстану, пишет Factcheck.kz .
В комментариях к ролику на YouTube сами пользователи публиковали ссылку на оригинальную запись, которая была загружена на видеохостинг не позднее 12 декабря 2019 года. Оно опубликовано на YouTube-канале российского интернет-издание «Регионы онлайн».
На их же сайте есть заметка о том, что видео было снято жителем Дагестана, когда он проезжал по одной из безлюдных трасс региона.
Также уточняется, что этот ролик уже не в первый раз появляется в соцсетях и СМИ. Год назад он неоднократно всплывал в российском интернет-пространстве и каждый раз новые авторы указывали в описании новый регион в качестве места действия. Так, например, есть точно такое же видео, но уже якобы из Липецкой области.
Отмечается, что фейки из Дагестана достаточно регулярно попадают в казахстанское информационное пространство.
В итоге портал заявляет, что рассылка является фейком. Вирусное видео было снято год назад в России и не имеет отношения к Казахстану. Как, по всей видимости, и к призракам.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.