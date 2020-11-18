Легендарный пилот реактивного ранца разбился в Дубае

Известный французский каскадер Винсент Реффе, участник известной команды Jetman, погиб в результате несчастного случая на тренировке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.Организация не предоставила подробностей, но заявила, что "тесно сотрудничает со всеми соответствующими органами"."С невообразимой грустью мы объявляем о кончине пилота Jetman Винсента Реффе, который погиб 17 ноября во время тренировки в Дубае", - написали в Instagram Jetman Dubai.Реффе стал широко известен своими полетами с использованием комплекта Jetman, который состоит из реактивного ранца с четырехмоторным крылом, привязанным к спине. Реактивные двигатели позволяют пилоту развивать скорость вплоть до 400 километров в час.В 2015 году Реффе с помощью джетпаков совершил фантастический полет в непосредственной близости от Airbus A380 и облетел Бурдж-Халифу – высочайшее здание в мире."Это ощущение свободы. С этой машиной я могу летать как птица", - сказал Реффе после полета.