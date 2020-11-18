Легендарный пилот реактивного ранца разбился в Дубае

Известный французский каскадер Винсент Реффе, участник известной команды Jetman, погиб в результате несчастного случая на тренировке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Организация не предоставила подробностей, но заявила, что "тесно сотрудничает со всеми соответствующими органами".
"С невообразимой грустью мы объявляем о кончине пилота Jetman Винсента Реффе, который погиб 17 ноября во время тренировки в Дубае", - написали в Instagram Jetman Dubai.
Реффе стал широко известен своими полетами с использованием комплекта Jetman, который состоит из реактивного ранца с четырехмоторным крылом, привязанным к спине. Реактивные двигатели позволяют пилоту развивать скорость вплоть до 400 километров в час.
В 2015 году Реффе с помощью джетпаков совершил фантастический полет в непосредственной близости от Airbus A380 и облетел Бурдж-Халифу – высочайшее здание в мире.
"Это ощущение свободы. С этой машиной я могу летать как птица", - сказал Реффе после полета.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz